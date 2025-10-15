Главная фича iOS 26 пришла на смартфоны Honor, но их владельцы едва ли будут этому рады

Фото: HonorПервая бета-версия MagicOS 10 продемонстрировала новый дизайн-код, в котором отчетливо угадывается сходство с iOS 26: полупрозрачные плоские панели и виджеты, кнопки с тонкой обводкой, наложения и эффекты — всё это по факту является тем самым Liquid Glass в «яблочных» ОС 2025 года.
Компания Honor показала внешний вид своей оболочки MagicOS на базе Android 16. Главным нововведением стал редизайн в стиле iOS 26.
Установить и попробовать новую прошивку пока могут владельцы следующих смартфонов:
- HONOR Magic 7
- HONOR Magic 7 Pro
- HONOR Magic 7 RSR
- HONOR Magic V5
- HONOR MagicPad 3
- HONOR GT Pro.
Однако далеко не факт, что они будут рады такому нововведению. Дело в том, что Liquid Glass в iOS 26 до сих пор будоражит умы пользователей iPhone и собрал довольно большую базу ненавистников. В соцсетях люди жалуются на пониженную читабельность текста и слишком долгие и нелогичные анимации в новом дизайн-коде. Так что китайским брендам стоит для начала учесть претензии владельцев iPhone, а уже потом копировать «жидкое стекло» в свои оболочки.