Главная фича iOS 26 пришла на смартфоны Honor, но их владельцы едва ли будут этому рады

Олег

Фото: Honor

Компания Honor показала внешний вид своей оболочки MagicOS на базе Android 16. Главным нововведением стал редизайн в стиле iOS 26.

Первая бета-версия MagicOS 10 продемонстрировала новый дизайн-код, в котором отчетливо угадывается сходство с iOS 26: полупрозрачные плоские панели и виджеты, кнопки с тонкой обводкой, наложения и эффекты — всё это по факту является тем самым Liquid Glass в «яблочных» ОС 2025 года.

Фото: Honor

Установить и попробовать новую прошивку пока могут владельцы следующих смартфонов:

  • HONOR Magic 7
  • HONOR Magic 7 Pro
  • HONOR Magic 7 RSR
  • HONOR Magic V5
  • HONOR MagicPad 3
  • HONOR GT Pro.

Однако далеко не факт, что они будут рады такому нововведению. Дело в том, что Liquid Glass в iOS 26 до сих пор будоражит умы пользователей iPhone и собрал довольно большую базу ненавистников. В соцсетях люди жалуются на пониженную читабельность текста и слишком долгие и нелогичные анимации в новом дизайн-коде. Так что китайским брендам стоит для начала учесть претензии владельцев iPhone, а уже потом копировать «жидкое стекло» в свои оболочки. 

The Geek
Комментарии

tellurian
+2660
tellurian
Потом будут говорить, что Apple копирует и ничего не придумывает.
Цвет, вид ОС и другие фишки.
6 минут назад
#