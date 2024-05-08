Главная функция Galaxy 2024 года внезапно появилась на iPhone

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Напомним, что фича Circle to Search (Обведи для поиска) стала частью пакета Galaxy AI, который стал главной новинкой презентации Galaxy Unpacked наряду с линейкой Galaxy S24. Google даже



Компания Google внедрила в свое iOS-приложение опцию быстрого поиска информации после того, как она была презентована для устройств Galaxy.Напомним, что фича Circle to Search (Обведи для поиска) стала частью пакета Galaxy AI, который стал главной новинкой презентации Galaxy Unpacked наряду с линейкой Galaxy S24. Google даже успела высмеять iOS за отсутствие этой фичи в рекламном ролике, но теперь неожиданно добавила её в iOS-приложение Lens.



Согласно Gizmochina, активировать опцию можно несколькими способами: владельцам iPhone 15 Pro / 15 Pro Max достаточно нажать «кнопку действия», а пользователям более старых iPhone со стеклянной задней крышкой — сделать по ней двойной тап. Если этот тип взаимодействия отключен, сначала активируйте его в «Универсальном доступе».



Включив новый поиск в Google Lens, можно быстро и легко искать информацию о любых объектах, которые попадают на экран. Нововведение раскатывается постепенно и вскоре будет доступно всем пользователям.