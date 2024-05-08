Главная функция Galaxy 2024 года внезапно появилась на iPhone

Компания Google внедрила в свое iOS-приложение опцию быстрого поиска информации после того, как она была презентована для устройств Galaxy.
Фото: Samsung
Напомним, что фича Circle to Search (Обведи для поиска) стала частью пакета Galaxy AI, который стал главной новинкой презентации Galaxy Unpacked наряду с линейкой Galaxy S24. Google даже успела высмеять iOS за отсутствие этой фичи в рекламном ролике, но теперь неожиданно добавила её в iOS-приложение Lens.
Фото: Samsung
Напомним, что фича Circle to Search (Обведи для поиска) стала частью пакета Galaxy AI, который стал главной новинкой презентации Galaxy Unpacked наряду с линейкой Galaxy S24. Google даже успела высмеять iOS за отсутствие этой фичи в рекламном ролике, но теперь неожиданно добавила её в iOS-приложение Lens.
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Согласно Gizmochina, активировать опцию можно несколькими способами: владельцам iPhone 15 Pro / 15 Pro Max достаточно нажать «кнопку действия», а пользователям более старых iPhone со стеклянной задней крышкой — сделать по ней двойной тап. Если этот тип взаимодействия отключен, сначала активируйте его в «Универсальном доступе».
Включив новый поиск в Google Lens, можно быстро и легко искать информацию о любых объектах, которые попадают на экран. Нововведение раскатывается постепенно и вскоре будет доступно всем пользователям.