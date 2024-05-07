Главная новость об Apple Pencil слита за несколько часов до презентации

Олег

Apple


Компания Apple собирается выпустить профессиональную версию своего умного карандаша. Об этом пишет GSM Arena.

Согласно источнику, инсайд стопроцентно надежен, поскольку получен с официального сайта Apple в Японии. Похоже, что программисты компании уже готовят информационный ресурс и онлайн-магазин к релизу новинок, поэтому встроили название Apple Pencil Pro прямо в HTML-код одной из страниц.

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Фото: GSM Arena
Фото: GSM Arena

Теперь мы точно знаем минимум об одной новинке мероприятия Let Loose — профессиональной версии Apple Pencil. Напомним, что сейчас Apple уже продает три модели карандаша: оригинальный «круглый» Pencil, Apple Pencil 2 и чуть урезанный Pencil с портом USB-С. После релиза новой модели просто необходимо убрать из продажи хотя бы один старый аксессуар, иначе разобраться в этом «зоопарке» покупателю будет довольно сложно.

Pencil x3

Что касается возможностей, то Apple Pencil Pro должен предложить тактильную отдачу, новый жест сжатия и совместимость с Vision Pro. Также закономерным шагом будет повышение цены, ведь все девайсы с приставкой Pro у Apple стоят дороже обычных. 

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Источник:
GSM Arena
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