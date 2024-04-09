Главная проблема Bluetooth-наушников наконец решена

Новинка называется Fairbuds и внешне очень похожа на наушники от Samsung. Компания заявляет, что они на 70% выполнены из переработанных и экологически чистых материалов, а работники, которые их собирают, получают более высокую зарплату по сравнению с конкурентами.Дизайн можно назвать громоздким и несколько неуклюжим, однако это не главное. Fairbuds решают, пожалуй, главную проблему TWS-наушников — незаменяемые аккумуляторы. В некоторых наушниках мастера пытаются менять батареи, но зачастую после такого ремонта устройство теряет в эстетике.Fairbuds работают от обычного перезаряжаемого элемента питания «таблетки», который можно запросто вынуть из наушника и заменить с помощью плоской отвертки. Аккумулятор в кейсе тоже легко вынимается и меняется на новый. При необходимости можно даже носить с собой запасные батареи, как это многие делали с кнопочными телефонами.Цена Fairbuds составляет 149 евро, продажи стартовали в Европе.