Главная проблема Bluetooth-наушников наконец решена

Олег

Fairbuds


Компания Fairphone представила беспроводные наушники, обладающие рекордной ремонтопригодностью в отрасли. О них пишет Engadget.

Fairphone специализируется на выпуске гаджетов, которые максимально просто починить или проапгрейдить. Ранее бренд уже представил несколько поколений модульного смартфона и полноразмерные наушники, а теперь добрался до TWS-формата.

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Новинка называется Fairbuds и внешне очень похожа на наушники от Samsung. Компания заявляет, что они на 70% выполнены из переработанных и экологически чистых материалов, а работники, которые их собирают, получают более высокую зарплату по сравнению с конкурентами.

Дизайн можно назвать громоздким и несколько неуклюжим, однако это не главное. Fairbuds решают, пожалуй, главную проблему TWS-наушников — незаменяемые аккумуляторы. В некоторых наушниках мастера пытаются менять батареи, но зачастую после такого ремонта устройство теряет в эстетике.

Фото: Engadget
Фото: Engadget

Фото: Engadget
Фото: Engadget

Fairbuds работают от обычного перезаряжаемого элемента питания «таблетки», который можно запросто вынуть из наушника и заменить с помощью плоской отвертки. Аккумулятор в кейсе тоже легко вынимается и меняется на новый. При необходимости можно даже носить с собой запасные батареи, как это многие делали с кнопочными телефонами.

Цена Fairbuds составляет 149 евро, продажи стартовали в Европе. 

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Источник:
Engadget
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Комментарии

+45
МореСочи
У Сонек-вкладышей тоже аккумуляторы легко меняются. Недавно менял.
Сегодня в 13:35
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+913
Paspartu
Дизайн как раз таки главное
Сегодня в 13:59
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