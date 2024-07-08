Главное нововведение iOS 18 откладывается на полгода



Компания Apple не успеет доработать свой нейросетевой пакет опций к осеннему релизу iOS 18. Об этом пишет MacRumors.



Свежими подробностями поделился авторитетный аналитик и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg. Он уверен, что долгожданная обновленная Siri на основе Apple Intelligence выйдет намного позже, чем обновление iOS 18. По его данным, Apple активно работает над своими нейросетями, однако встроить новую Siri сможет лишь в iOS 18.4, которая выйдет весной 2025 года. Прежде чем полноценно презентовать эту опцию, компания может запустить масштабную программу её бета-тестирования в январе 2025.







Впервые голосовой помощник Siri появился в iPhone 4 и с тех пор прославился как самый бестолковый среди своих конкурентов. Apple год от года заявляет, что Siri якобы становится умнее в очередной iOS, но глобально ничего не меняется. Нейросетевая Siri в iOS 18 будет, пожалуй, самым ожидаемым изменением в iPhone.