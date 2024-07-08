Главное нововведение iOS 18 откладывается на полгода

Олег

Фото: РБК


Компания Apple не успеет доработать свой нейросетевой пакет опций к осеннему релизу iOS 18. Об этом пишет MacRumors.

Свежими подробностями поделился авторитетный аналитик и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg. Он уверен, что долгожданная обновленная Siri на основе Apple Intelligence выйдет намного позже, чем обновление iOS 18. По его данным, Apple активно работает над своими нейросетями, однако встроить новую Siri сможет лишь в iOS 18.4, которая выйдет весной 2025 года. Прежде чем полноценно презентовать эту опцию, компания может запустить масштабную программу её бета-тестирования в январе 2025.

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Впервые голосовой помощник Siri появился в iPhone 4 и с тех пор прославился как самый бестолковый среди своих конкурентов. Apple год от года заявляет, что Siri якобы становится умнее в очередной iOS, но глобально ничего не меняется. Нейросетевая Siri в iOS 18 будет, пожалуй, самым ожидаемым изменением в iPhone. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+1038
Dmitriy
Уже классика. Это раньше было, молчали, а потом выдавали бомбу. А ныне только трындеж, а на выходе пшик. Но инвесторы платят, остальное лирика
Сегодня в 10:03
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+77
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Для начала нужно кастрировать автора за заголовок, потому что откладывают одну определенную функцию, с не всю ОС.
И потом нам и так сообщали что эта функция выйдет не в сентябре, а в откябре-ноябре.
Сегодня в 10:56
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