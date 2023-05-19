Главное удобство iPad приходит в Android. Планшеты Apple больше не уникальны

Фото: WCCF Tech



Компания Google готовится встроить в Android 14 несколько функций, которые уже присутствуют в iPadOS. Об этом пишет WCCF Tech.



Согласно источнику, разработчики Google серьезно прокачают функции многозадачности в Android 14. Например, в этой операционной системе появится возможность перетаскивать текст, файлы и объекты не только внутри одного окна, но и между приложениями, сквозным образом.



Функция drag-n-drop уже присутствует в iPadOS несколько лет. Она крайне удобна для планшетов, поскольку очень упрощает работу с текстовыми файлами, веб-страницами и мессенджерами. С выходом Android 14 планшеты с этой операционной системой смогут конкурировать в удобстве с Apple iPad.



Сейчас нововведения уже обнаружены в коде Android 14, но пока недоступны для обычных бета-тестировщиков. Однако просто встроить новые возможности недостаточно — они должны работать одинаково хорошо на разных устройствах и с разными приложениями. Получится ли у Google создать достойную конкуренцию iPadOS — покажет время.

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