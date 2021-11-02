Главные анонсы осенней конференции Microsoft Ignite 2021

В рамках осенней конференции Ignite 2021 компания Microsoft представила более 90 новых сервисов и обновлений для гибридной работы, цифровой трансформации бизнес-процессов и обеспечения сквозной кибербезопасности, а также инновации в области развития метавселенной.

Развитие метавселенной

Анонс Mesh для Microsoft Teams. Это решение для совместной работы и встреч в виртуальной реальности, созданное на основе платформы Microsoft Mesh и интегрированное с платформой Microsoft Teams. Оно позволит работать в общей виртуальной среде с эффектом присутствия, при этом сохраняя возможность общаться в чате, обмениваться документами и подключать другие необходимые инструменты Teams. Mesh for Teams будет поддерживаться любым устройством – от смартфонов и ПК до гарнитур смешанной реальности. Развертывание решения в виде предварительной версии начнется в первой половине 2022 года. 

Искусственный интеллект для бизнеса

Анонс Azure OpenAI Service. Новый сервис предоставит клиентам облачной платформы Microsoft доступ к мощнейшим моделям обработки естественного языка GPT-3 от OpenAI, которые помогут решать целый спектр бизнес-задач, от автоматизированной обработки клиентских запросов и до написания кода приложений. Платформа Azure обеспечит безопасность, конфиденциальность данных и гибкое масштабирование. Сначала сервис Azure OpenAI Service будет доступен по приглашениям, чтобы обеспечить корректное и этичное использование алгоритмов на первом этапе. Помимо этого, Microsoft также предоставит клиентам возможность мониторинга для выявления возможных случаев злоупотребления или неправильного использования.

Безопасная и продуктивная рабочая среда

Teams Shared Channels позволяет пользователям приглашать внешние команды участников присоединиться к каналу, планировать встречи в общем канале и совместно работать над документами. 

Чат в Teams позволяет пользователям беспрепятственно общаться с пользователями вне рабочей сети. Пользователи Teams на работе могут общаться с любыми другими пользователями Teams, у которых есть только личный адрес электронной почты, связанный с учетной записью Microsoft или номер телефона, оставаясь при этом в рамках протоколов безопасности и соответствия требованиям своей организации. Это означает, что сотрудники нескольких компаний могут сотрудничать как одна команда, оставаясь в рамках того уровня доступа, который необходим для выполнения их работы.

Другие анонсы

Microsoft Loop – это новое приложение, сочетающее в себе мощный и гибкий рабочий контур с портативными компонентами, которые свободно перемещаются и синхронизируются между приложениями, позволяя командам планировать и создавать вместе. Microsoft Loop состоит из трех элементов: компоненты Loop, страницы Loop и рабочие пространства Loop.

Microsoft Customer Experience Platform – комплексное маркетинговое решение, позволяющее организациям эффективно работать с клиентскими данными для персонализации, автоматизации и организации взаимодействия с ними. При этом оно обеспечивает конфиденциальность, защиту и соответствие требованиям по работе с данными.

Context IQ – сервис, который использует возможности Microsoft Graph для анализа информации о работе пользователя в течение дня, а затем прогнозирует, ищет и предлагает необходимую информацию в нужное время. Например, он может помочь в таких вопросах, как предложение соответствующего файла или документа, поиск свободного времени в календаре у сотрудников.



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