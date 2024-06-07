Владимир Путин раскрыл масштабные меры поддержки ИТ-компаний на ПМЭФ 2024



Президент Владимир Путин выступил с речью на Петербургском международном экономическом форуме, который сейчас в самом разгаре. Главные тезисы на тему технологий собрали в Telegram-канале Минцифры.



Согласно источнику, Путин обратил внимание на необходимость продолжать цифровизацию государственных сервисов и развивать ИТ-отрасль в различных направлениях. Среди прочего, он анонсировал окончательное формирование цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы к 2030 году и переход не менее 80% российских организаций, связанных с экономикой страны, на отечественное ПО в течение ближайших 6 лет.







Помимо этого, государство поддержит ИТ-компании пониженной до 5% налоговой ставкой на прибыль, которая будет действовать до 2030 года включительно. А еще при расчете налога на прибыль будут особо учитываться расходы на отечественные цифровые решения. Компании с государственным участием должны будут чаще и больше закупать ПО у малых ИТ-компаний и стартапов, причем будет установлен новый минимальный гарантированный уровень таких закупок.



А еще президент РФ не забыл о «Почте России» и поручил правительству «обратить особое внимание на развитие товарных потоков» через почту с участием маркетплейсов. Для обновленной стратегии развития «Почты России» предусмотрят, в том числе, свежие нацпроекты.