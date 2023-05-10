Главный дефект iPhone 14 Pro Max до сих пор не устранен. Apple отмалчивается и делает странные вещи

В сети продолжают появляться жалобы на выгорающую матрицу iPhone 14 Pro Max. Очередные фото дефекта появились в азиатском ресурсе MyDrivers.Пользователь рассказал, что спустя полгода после покупки обнаружил на OLED-матрице своего iPhone 14 Pro Mac выгорания от локскрина — на дисплее отчетливо отпечатались часы и виджет Apple Watch. Он обратился по гарантии в официальный сервис Apple, где смартфон забрали на диагностику.Позже пострадавшего вызвали в сервис и сообщили ему, что все проверки проведены. В ходе диагностики смартфон перезагрузили, обновили до последней iOS, и восстановили через DFU. Вердикт: смартфон не имеет проблем и может использоваться в обычном режиме. Разумеется, все эти действия никак не могли избавить матрицу смартфона от выгорания, так что они явно были сделаны «для галочки». Такой дефект требует полной замены дисплея.Это далеко не первое сообщение о выгоревшем дисплее на iPhone 14 Pro Max. Apple использует OLED в айфонах не первый год, но функция Always-on Display появилась в них лишь с 14-й линейки. Именно она чаще всего «отпечатывается» у пользователей, так что многие рекомендуют вовсе не пользоваться AoD, тем более что Apple так и не признала выгорание матрицы гарантийным случаем.