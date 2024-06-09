Главный недостаток современных айфонов станет еще больше и хуже в iPhone 16 Pro



Компания Apple увеличит размер модуля камер в своих будущих флагманах. Об этом пишет инсайдер из X-Twitter.



Аналитик и автор утечек под псевдонимом Ice Universe уже не раз сливал точные сведения о продуктах Apple. На этот раз он опубликовал инсайд об iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max: по его сведениям, толщина модуля камеры в этих смартфонах увеличится почти на полсантиметра.







Многих раздражает выпирающий модуль камеры у iPhone, и смартфоны Apple долгое время даже высмеивали в сети за это. Google в своих PIxel нашли способ нивелировать эту проблему, а модуль камер iPhone всё еще выпирает из карманов и заставляет девайсы предательски шататься, лёжа на столе. Похоже, проблема только усилится в 2024 году: толщина блока камер станет больше на 3,9 мм. Возможная причина этого — улучшенный перископ.