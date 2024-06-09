ПМЭФ 2024

Главный недостаток современных айфонов станет еще больше и хуже в iPhone 16 Pro

Олег

Фото: Apple


Компания Apple увеличит размер модуля камер в своих будущих флагманах. Об этом пишет инсайдер из X-Twitter.

Аналитик и автор утечек под псевдонимом Ice Universe уже не раз сливал точные сведения о продуктах Apple. На этот раз он опубликовал инсайд об iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max: по его сведениям, толщина модуля камеры в этих смартфонах увеличится почти на полсантиметра.

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Многих раздражает выпирающий модуль камеры у iPhone, и смартфоны Apple долгое время даже высмеивали в сети за это. Google в своих PIxel нашли способ нивелировать эту проблему, а модуль камер iPhone всё еще выпирает из карманов и заставляет девайсы предательски шататься, лёжа на столе. Похоже, проблема только усилится в 2024 году: толщина блока камер станет больше на 3,9 мм. Возможная причина этого — улучшенный перископ. 

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Источник:
Twitter
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Комментарии

Anatoly076
+212
Anatoly076
В 2013 году вышел Samsung Galaxy K Zoom с 20 Мегапиксельной камерой смос обратной подсветкой — огонь 🔥 того времени был. Утер нос любой компактной камере. Но был высмеян — мол кто звонить будет с фотоаппарата? (Фото модуль реально был вынесен как у компактов, при активации еще и выезжал). Да и толщина смартфона была в несколько сантиметров — для того времени где борьба была за сокращение толщины жесть!

Ну и что теперь? Компактные камеры 📷 выдавлены в принципе из рынка. Зеркальные камеры превратились в узко-специализированное обородувание. Теперь смартфоны начали «набирать вес»? Выходит так что это был план по освобождению конкретной ниши в дистанцию 10 лет 🤔?

* любителям компактных фотоаппаратов (как оказалось спустя время) достаточно качества смартфона за 10-15.000 рублей.
Сегодня в 17:21
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Вася Вотафаков
+5814
Вася Вотафаков
Да просто чехол одевается и всё. Ничего не вижу плохого в том что камера выпирает в угоду более качественным фото.
Сегодня в 18:03
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Volnorez Uraganov
+140
Volnorez Uraganov
Вообще конечно эти ежегодно увеличивающиеся размеры камер в телефонах меня лично раздражают, как же хорошо было раньше , всего один объектив на задней крышке , не выпирающий за габариты , зачем уменьшать толщину телефона если из него эти камеры торчат , тогда бы уж сделали корпус толще , чтоб камеры не торчали, благодаря этому и батарею можно было бы более емкую разместить и вход для нормальных наушников поместился бы ,
час назад в 20:08
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