Главный заменитель Telegram официально приходит в Россию

Корейский мессенджер, в который начали массово переходить россияне после замедления Telegram, решил официально прийти в РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».Согласно источнику, речь идет о KakaoTalk — одном из самых популярных мессенджеров Южной Кореи. Весной текущего года российские операторы связи начали блокировать работу Telegram, из-за чего многие жители РФ начали искать альтернативы. KakaoTalk стал основным «заменителем телеграма», а на втором месте оказался турецкий BiP. Оба мессенджера мы уже обозревали ранее

После взлета количества российских пользователей корпорация Kakao Corp. подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда KakaoTalk. Среди возможных вариантов использования товарного знака — программы и приложения, рекламные услуги, передача сообщений, услуги соцсетей. Что изменится в работе мессенджера после регистрации — пока неизвестно.