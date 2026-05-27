Главный заменитель Telegram официально приходит в Россию

Олег


Корейский мессенджер, в который начали массово переходить россияне после замедления Telegram, решил официально прийти в РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, речь идет о KakaoTalk — одном из самых популярных мессенджеров Южной Кореи. Весной текущего года российские операторы связи начали блокировать работу Telegram, из-за чего многие жители РФ начали искать альтернативы. KakaoTalk стал основным «заменителем телеграма», а на втором месте оказался турецкий BiP. Оба мессенджера мы уже обозревали ранее

После взлета количества российских пользователей корпорация Kakao Corp. подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда KakaoTalk. Среди возможных вариантов использования товарного знака — программы и приложения, рекламные услуги, передача сообщений, услуги соцсетей. Что изменится в работе мессенджера после регистрации — пока неизвестно. 
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии (2)

Ckor_30
Ckor_30
Telegram лучше
Сегодня в 12:16
law
Если в белый список не внесут толку ноль
час назад в 15:14
