Мошенник убедил службу поддержки Instagram, что глава соцсети умер, из-за чего его аккаунт оказался заблокирован. Об этом сообщает зарубежный ресурс vice.com.
Согласно источнику, тролль воспользовался функцией Instagram, которая позволяет приписать смерть владельцу любого аккаунта, в результате чего его страничка временно замораживается. Мошенник решил действовать именно по этому принципу и пожаловался на страницу главы Instagram, Адама Моссери, в службу поддержки той же Instagram — он сообщил, что тот якобы скончался. Чтобы всё выглядело более правдоподобно, он даже составил и приложил к заявке фальшивый некролог, посвященный Адаму.
Как ни странно, уловка сработала, и служба поддержки всерьез заблокировала страничку Моссери по причине его смерти. Некоторое время после этого любой зашедший к руководителю Instagram мог увидеть трогательный баннер с надписью «Вечная память Адаму Моссери» и цветком в вазе в фирменном стиле соцсети.
«Мне кажется смешным, что Instagram вообще позволяет таким вещам происходить на своей платформе» — написал этот мошенник, скрывающийся под ником Syenrai
Instagram подтвердил, что аккаунт Моссери действительно был временно заблокирован, но компания быстро решила проблему. Однако Syenrai сообщил источнику, что другие — менее известные — аккаунты, с которыми он проворачивал эту схему, восстанавливали очень редко и гораздо дольше. Он говорит, что функция «жалобы по причине смерти» является недоработанным и опасным инструментом, который можн обернуть в буквальном смысле против любого человека.
Ранее мы рассказали, что Instagram главным образом зарабатывает на детях — причем не брезгует использовать их доверчивость в своих целях.
Ранее мы рассказали, что Instagram главным образом зарабатывает на детях — причем не брезгует использовать их доверчивость в своих целях.
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Но вот то, что блокируют страницы, особо не проверяя — это уже баг. :)