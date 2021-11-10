Мошенник убедил службу поддержки Instagram, что глава соцсети умер, из-за чего его аккаунт оказался заблокирован. Об этом сообщает зарубежный ресурс vice.com.Согласно источнику, тролль воспользовался функцией Instagram, которая позволяет приписать смерть владельцу любого аккаунта, в результате чего его страничка временно замораживается. Мошенник решил действовать именно по этому принципу и пожаловался на страницу главы Instagram, Адама Моссери, в службу поддержки той же Instagram — он сообщил, что тот якобы скончался. Чтобы всё выглядело более правдоподобно, он даже составил и приложил к заявке фальшивый некролог, посвященный Адаму.Как ни странно, уловка сработала, и служба поддержки всерьез заблокировала страничку Моссери по причине его смерти. Некоторое время после этого любой зашедший к руководителю Instagram мог увидеть трогательный баннер с надписью «Вечная память Адаму Моссери» и цветком в вазе в фирменном стиле соцсети.