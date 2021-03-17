Администрация телеграм-бота «Глаз Бога» обратилась к адвокатам «Сетевые свободы» за юридической помощью в связи с блокировкой своего проекта. Дело в том, что на прошлой неделе Роскомнадзор добился от Telegram блокировки этого и других сервисов, которые предоставляют информацию о гражданах России по номеру телефона или ссылке на аккаунт в соцсети.
Адвокат «Сетевых свобод» Фёдор Сирош направит в Роскомнадзор запрос с просьбой обосновать законность требования блокировки бота «Глаз Бога». Владелец сервиса утверждает, что данные собирались исключительно из открытых источников, а бот лишь предоставлял возможность получения отчёта в удобном и структурированном виде. Персональные данные россиян в отчёты якобы не попадали.
«Глаз Бога» и другие подобные боты позволяли по ссылке на аккаунт в какой-либо соцсети узнать номер телефона пользователя. По номеру телефона можно узнать ФИО и то, какие объявления этот человек выкладывал на Avito. Некоторые боты предоставляли информацию из слитых баз данных (например, из ГИБДД). Владельцы таких ботов зарабатывают сотни миллионов рублей в год на платных услугах, вроде расширенных отчётов со всевозможной информацией о человеке. Их услугами пользуются как обычные люди, так и организации, которым по роду деятельности требуется проверять клиентов и сотрудников.
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