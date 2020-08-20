Gmail

Сервисы компании Google испытывают проблемы — многие из них перестали работать, функционируют очень медленно или в них недоступны некоторые возможности. Сложности наблюдаются с почтой Gmail, облачным хранилищем Google Drive, видеохостингом YouTube и рядом других проектов Google. Пользователи также жалуются на недоступность Docs, Meet, Groups, Chat и Keep.

С чем связаны эти проблемы, пока неизвестно, но компания Google уже в курсе ситуации и работает над стабилизацией работы своих сервисов.

Перебои затронули даже корпоративных пользователей, подключенных к пакету G Suite. Они не могут работать с облачным хранилищем, редактором документов, а также просматривать электронную почту, отправлять письма, отвечать на них или присоединять к корреспонденции фотографии и другие файлы.


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Источник:

The Verge The Verge

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