





Сервисы компании Google испытывают проблемы — многие из них перестали работать, функционируют очень медленно или в них недоступны некоторые возможности. Сложности наблюдаются с почтой Gmail, облачным хранилищем Google Drive, видеохостингом YouTube и рядом других проектов Google. Пользователи также жалуются на недоступность Docs, Meet, Groups, Chat и Keep.С чем связаны эти проблемы, пока неизвестно, но компания Google уже в курсе ситуации и работает над стабилизацией работы своих сервисов.Перебои затронули даже корпоративных пользователей, подключенных к пакету G Suite. Они не могут работать с облачным хранилищем, редактором документов, а также просматривать электронную почту, отправлять письма, отвечать на них или присоединять к корреспонденции фотографии и другие файлы.