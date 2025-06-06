Gmail и другие иностранные почтовые сервисы попадут под запрет

Александр


Российские власти готовят запрет на авторизацию пользователей на сайтах российских компаний через иностранные почтовые сервисы, такие как Gmail. Согласно новым поправкам ко второму пакету антимошеннических мер, разрабатываемых Правительством ФР, юридические лица в России смогут использовать для входа на свои платформы только электронные адреса, зарегистрированные в национальной доменной зоне (.ru, .рф и региональные). Это означает, что вход через популярные зарубежные сервисы, включая Gmail, Yahoo и Outlook, станет невозможным.

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Этот запрет на авторизацию дополняет уже действующее с 1 января 2025 года ограничение, запрещающее регистрацию новых аккаунтов на российских сайтах с помощью иностранной почты (существующие пользователи пока сохраняют доступ). Законопроект, вносящий изменения в закон «Об информации», находится на стадии межведомственного согласования. Минцифры подчеркивает, что меры еще обсуждаются и могут быть скорректированы. Исключения из запрета Правительство РФ может установить позже, их перечень пока не определен.

Идея ограничить использование иностранной почты для доступа к российским ресурсам обсуждается давно. Первоначально запрет на регистрацию с помощью зарубежных сервисов был принят в 2023 году, но его введение отложили до 2025 года для решения технических вопросов и обеспечения стабильности платформ. Инициаторы поправок, в том числе депутат Дмитрий Горелкин, заявляют, что целью является усилить защиту персональных данных россиян и снизить риски интеграции с IT-сервисами «недружественных» стран.

Формально эти меры являются частью более широкой государственной кампании по борьбе с кибермошенничеством. С 1 июня 2025 года в России вступил в силу новый антимошеннический закон, направленный на защиту данных и средств граждан. Он, в частности, обязывает банки выявлять и блокировать на 48 часов подозрительное снятие наличных (свыше 50 тысяч рублей в сутки), если есть признаки выдачи средств без согласия клиента. Закон также позволяет гражданам назначать доверенных лиц для подтверждения финансовых операций.
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