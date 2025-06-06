Gmail и другие иностранные почтовые сервисы попадут под запрет





Российские власти Российские власти готовят запрет на авторизацию пользователей на сайтах российских компаний через иностранные почтовые сервисы, такие как Gmail . Согласно новым поправкам ко второму пакету антимошеннических мер, разрабатываемых Правительством ФР, юридические лица в России смогут использовать для входа на свои платформы только электронные адреса, зарегистрированные в национальной доменной зоне (.ru, .рф и региональные). Это означает, что вход через популярные зарубежные сервисы, включая Gmail, Yahoo и Outlook, станет невозможным. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Этот запрет на авторизацию дополняет уже действующее с 1 января 2025 года ограничение, запрещающее регистрацию новых аккаунтов на российских сайтах с помощью иностранной почты (существующие пользователи пока сохраняют доступ). Законопроект, вносящий изменения в закон «Об информации», находится на стадии межведомственного согласования. Минцифры подчеркивает, что меры еще обсуждаются и могут быть скорректированы. Исключения из запрета Правительство РФ может установить позже, их перечень пока не определен.Идея ограничить использование иностранной почты для доступа к российским ресурсам обсуждается давно. Первоначально запрет на регистрацию с помощью зарубежных сервисов был принят в 2023 году, но его введение отложили до 2025 года для решения технических вопросов и обеспечения стабильности платформ. Инициаторы поправок, в том числе депутат Дмитрий Горелкин, заявляют, что целью является усилить защиту персональных данных россиян и снизить риски интеграции с IT-сервисами «недружественных» стран.Формально эти меры являются частью более широкой государственной кампании по борьбе с кибермошенничеством. С 1 июня 2025 года в России вступил в силу новый антимошеннический закон, направленный на защиту данных и средств граждан. Он, в частности, обязывает банки выявлять и блокировать на 48 часов подозрительное снятие наличных (свыше 50 тысяч рублей в сутки), если есть признаки выдачи средств без согласия клиента. Закон также позволяет гражданам назначать доверенных лиц для подтверждения финансовых операций.