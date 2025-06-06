Gmail и другие иностранные почтовые сервисы попадут под запрет

Российские власти готовят запрет на авторизацию пользователей на сайтах российских компаний через иностранные почтовые сервисы, такие как Gmail. Согласно новым поправкам ко второму пакету антимошеннических мер, разрабатываемых Правительством ФР, юридические лица в России смогут использовать для входа на свои платформы только электронные адреса, зарегистрированные в национальной доменной зоне (.ru, .рф и региональные). Это означает, что вход через популярные зарубежные сервисы, включая Gmail, Yahoo и Outlook, станет невозможным.
Идея ограничить использование иностранной почты для доступа к российским ресурсам обсуждается давно. Первоначально запрет на регистрацию с помощью зарубежных сервисов был принят в 2023 году, но его введение отложили до 2025 года для решения технических вопросов и обеспечения стабильности платформ. Инициаторы поправок, в том числе депутат Дмитрий Горелкин, заявляют, что целью является усилить защиту персональных данных россиян и снизить риски интеграции с IT-сервисами «недружественных» стран.
Формально эти меры являются частью более широкой государственной кампании по борьбе с кибермошенничеством. С 1 июня 2025 года в России вступил в силу новый антимошеннический закон, направленный на защиту данных и средств граждан. Он, в частности, обязывает банки выявлять и блокировать на 48 часов подозрительное снятие наличных (свыше 50 тысяч рублей в сутки), если есть признаки выдачи средств без согласия клиента. Закон также позволяет гражданам назначать доверенных лиц для подтверждения финансовых операций.