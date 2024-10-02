Gmail на российских iPhone начал вести себя очень странно



Пользователи почтового приложения от Google жалуются на его странную и нестабильную работу. Сообщения появляются в соцсетях, а также в Telegram-каналах.



Судя по жалобам, проблема возникает у пользователей из России, которые пользуются приложением Gmail на своих iPhone. Сегодня утилита отказывается прогружать письма и зачастую даже не показывает новые входящие, не присылает push-уведомления, не загружает содержание папок, например, «Корзины» или «Спама». Среди владельцев Android-устройств такого не наблюдается.







Если перейти на веб-версию Gmail и попробовать воспользоваться ей, то никаких проблем не возникает. Судя по всему, сбой затронул именно мобильное приложение Gmail, и возможно только в России — после включения утилиты для смены виртуального местоположения всё начинает работать как положено.