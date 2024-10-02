Gmail на российских iPhone начал вести себя очень странно

Олег

Gmail


Пользователи почтового приложения от Google жалуются на его странную и нестабильную работу. Сообщения появляются в соцсетях, а также в Telegram-каналах.

Судя по жалобам, проблема возникает у пользователей из России, которые пользуются приложением Gmail на своих iPhone. Сегодня утилита отказывается прогружать письма и зачастую даже не показывает новые входящие, не присылает push-уведомления, не загружает содержание папок, например, «Корзины» или «Спама». Среди владельцев Android-устройств такого не наблюдается.

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Если перейти на веб-версию Gmail и попробовать воспользоваться ей, то никаких проблем не возникает. Судя по всему, сбой затронул именно мобильное приложение Gmail, и возможно только в России — после включения утилиты для смены виртуального местоположения всё начинает работать как положено. 

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Комментарии

tellurian
+1917
tellurian
Как писал ниже, у меня такой глюк: пришло уведомление из gmail о новом письме. Нажимаю на него, открывается приложение и список писем, но самого нового письма нет.
При этом уведомление из родной почты на айфоне открывает письмо без проблем.
57 минут назад
#
+1
aavvrr tellurian
У меня тоже самое, видимо РКН развлекается.
23 минуты назад
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tellurian
+1917
tellurian
Ещё рутуб пропал из гугл маркета 😂
20 минут назад
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