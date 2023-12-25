Gmail получил долгожданную кнопку эксклюзивно для iPhone и iPad

Фото: Unsplash
Компания Google добавила быструю отписку от спама в свое приложение для почты Gmail. Об этом пишет lifehacker.
Полезнейшее нововведение начало тестироваться некоторое время назад, а теперь вышло в релиз. Оно позволяет быстро отписаться от ненужных или раздражающих рассылок благодаря кнопке в самом верху письма.
Компания Google добавила быструю отписку от спама в свое приложение для почты Gmail. Об этом пишет lifehacker.
Полезнейшее нововведение начало тестироваться некоторое время назад, а теперь вышло в релиз. Оно позволяет быстро отписаться от ненужных или раздражающих рассылок благодаря кнопке в самом верху письма.
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Обычно компании размещают кнопку «Отписаться» в конце письма и делают её как можно более незаметной. Теперь приложение Gmail само находит ссылку на отписку в теле письма, и добавляет её в собственную кнопку, которая отображается сразу при его открытии. Таким образом отписка становится максимально простой и быстрой.
Как включить новую кнопку:
- Откройте настройки Gmail → «Настройки папки «Входящие»»
- Нажмите «Подсказки в почте» и включите «Предлагать отказаться от рассылок».
Сейчас функция появилась лишь на iOS и iPadOS, однако на сайте Google обещает принести её и на Android в обозримом будущем.