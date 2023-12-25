Gmail получил долгожданную кнопку эксклюзивно для iPhone и iPad

Откройте настройки Gmail → «Настройки папки «Входящие»»

Нажмите «Подсказки в почте» и включите «Предлагать отказаться от рассылок».

Обычно компании размещают кнопку «Отписаться» в конце письма и делают её как можно более незаметной. Теперь приложение Gmail само находит ссылку на отписку в теле письма, и добавляет её в собственную кнопку, которая отображается сразу при его открытии. Таким образом отписка становится максимально простой и быстрой.Как включить новую кнопку:Сейчас функция появилась лишь на iOS и iPadOS, однако на сайте Google обещает принести её и на Android в обозримом будущем.