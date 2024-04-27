Gmail получил опцию, которую вы точно захотите попробовать

Олег

Фото: SamMobile


Компания Google встроила в свой почтовый клиент новую нейросетевую функцию. Она облегчит работу с длинными электронными письмами.

Согласно SamMobile, речь идет об интеграции ИИ Gemini в приложение Gmail. В свежей бета-версии для Android энтузиасты нашли скрытую новую функцию обобщения длинных писем: по нажатию кнопки «Обобщить это письмо» нейросеть анализирует весь текст и выдает суть одним-двумя предложениями. Это невероятно полезная возможность в современном мире, где многим постоянно не хватает времени и хочется расходовать его максимально эффективно.

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Опция пока не имеет тумблера и недоступна обычным пользователям, но в ближайшем будущем это изменится. Предположительно, запуск состоится 14 мая после мероприятия Google I/O. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

John Doe
+721
John Doe
Нажимаешь эту кнопку "Обобщить", а нейросеть в ответ: "Не пишите больше ничего и никогда".
Сегодня в 11:20
#
+2
romeo3230
Сколько радости от того что тебя лишают тайны переписки … функция нужна тол ко для одного, что бы двумя словами рассказать товарищу майору о чем ты там вообще общаешься!
Сегодня в 11:32
#
tellurian
+1300
tellurian romeo3230
Вы свято верите, что вашу переписку на общедоступных серверах не читают?
Почти везде пишут, что могут использовать данные для анализа.
Если нужна тайна переписки, то только свой почтовый сервер и шифрование.
Сегодня в 11:45
#
+154
Basy tellurian
Честному человеку скрывать нечего)) Лучше уж пусть читают и предотвращают преступления)
час назад в 13:45
#
+179
vasilku Basy
Ага, только вот ход истории неоднократно доказывал, что "товарищи майоры", которые отслеживали такие "преступления", сами в результате оказывались преступниками и злодеями, а те, которые совершали эти "преступления" — жертвами тоталитарных систем. Причём некоторым из таких "преступников" даже ставили памятники потом.
час назад в 14:03
#
tellurian
+1300
tellurian Basy
Я против чтения! Там тоже люди и могут использовать против честного человека.
56 минут назад
#