Gmail получил опцию, которую вы точно захотите попробовать



Компания Google встроила в свой почтовый клиент новую нейросетевую функцию. Она облегчит работу с длинными электронными письмами.



Согласно SamMobile, речь идет об интеграции ИИ Gemini в приложение Gmail. В свежей бета-версии для Android энтузиасты нашли скрытую новую функцию обобщения длинных писем: по нажатию кнопки «Обобщить это письмо» нейросеть анализирует весь текст и выдает суть одним-двумя предложениями. Это невероятно полезная возможность в современном мире, где многим постоянно не хватает времени и хочется расходовать его максимально эффективно.







Опция пока не имеет тумблера и недоступна обычным пользователям, но в ближайшем будущем это изменится. Предположительно, запуск состоится 14 мая после мероприятия Google I/O.