Google начала развёртывание новой функции в официальном приложении Gmail. Об этом сообщает несколько зарубежных изданий, в том числе MacRumors и The Verge.
Согласно источнику, в приложении для обработки электронной почты Gmail появилась возможность совершать звонки. Ранее пользователи Gmail уже могли создавать ссылки на конференции, однако их приходилось пересылать собеседнику, после чего переходить в Google Meet. Теперь же Google упростила процесс созвана и написала об этом в своем блоге.
Приложение Gmail получило две новые кнопки: аудиозвонок и видеоконференция. Нажав на любую из них, можно позвонить собеседнику прямо внутри приложения, не переходя в другие и не путаясь в ссылках. Найти новые кнопки можно в самой свежей версии Gmail для Android и iOS, пройдя в раздел «Чаты» и начав чат с любым из своих контактов, кто пользуется Google-аккаунтом. На странице чата в верхней части экрана вы увидите новые кнопки.
По сути, нововведение превращает почтовый клиент от Google в полноценный мессенджер: теперь пользователь Gmail может обмениваться сообщениями в чате, звонить по аудиосвязи и создавать видеоконференцию один на один — и всё это вдобавок к удобной работе с email.
Ранее мы рассказали, что Google поработала и с другими своими продуктами: например, приложение «Google Фото» для Android получило полезную фишку, а Play Store теперь стало гораздо проще обновить.
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