Голограмма мертвой проститутки просит о помощи. Так полиция хочет найти ее убийцу





15 лет назад юную Бетти нашли на рабочем месте с десятком ножевых ранений. Теперь детективы намерены поймать виновных в смерти секс-работницы, создав ее цифровую копию. 15 лет назад юную Бетти нашли на рабочем месте с десятком ножевых ранений. Теперь детективы намерены поймать виновных в смерти секс-работницы, создав ее цифровую копию. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для этого полиция Нидерландов сделала уличную инсталляцию, посвященную Бернадетт «Бетти» Сабо, жертве убийства. Стекла дома на углу улиц Корте Стормштег и Аудезийдс Ахтербургваль (там Бетти принимала клиентов) заклеили информацией о жизни девушки, где и в какой период ее можно было встретить и просьба сообщить любые подробности властям.Чтобы привлечь внимание людей, по центре разместили голограмму Бетти в натуральную величину. Девушка сидит на стуле в центре красной комнаты и жестами подает знаки прохожим. Иногда она встает с места, стучит по стеклу, а когда витрина запотевает от ее дыхания, можно увидеть призыв о помощи.Стоит отметить, что цифровая копия сделана максимально реалистично: внешний вид, одежда, татуировки на теле, — все как настоящее. Таким креативным подходом сотрудники органов надеются, что спустя 15 лет найдут свидетели убийства, которые раньше побоялись сотрудничать со следствием.Бернадетт Сабо родилась в Венгрии. В возрасте 18 лет она перебралась в Амстердам, где и начала зарабатывать собой в квартале красных фонарей. Там она очень быстро забеременела, но чтобы продолжить работу, ребенка отдали другой семье.В ночь на 19 февраля 2009 года ее коллеги заметили подозрительную тишину в кабинете Бетти, кроме того девушка подозрительно долго не выходила на воздух. В час ночи дверь комнату открыли. Там лежало тело Бернадетт с десятком ножевых ранений.