Голограмма мертвой проститутки просит о помощи. Так полиция хочет найти ее убийцу

Артем


15 лет назад юную Бетти нашли на рабочем месте с десятком ножевых ранений. Теперь детективы намерены поймать виновных в смерти секс-работницы, создав ее цифровую копию.

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Для этого полиция Нидерландов сделала уличную инсталляцию, посвященную Бернадетт «Бетти» Сабо, жертве убийства. Стекла дома на углу улиц Корте Стормштег и Аудезийдс Ахтербургваль (там Бетти принимала клиентов) заклеили информацией о жизни девушки, где и в какой период ее можно было встретить и просьба сообщить любые подробности властям.

Чтобы привлечь внимание людей, по центре разместили голограмму Бетти в натуральную величину. Девушка сидит на стуле в центре красной комнаты и жестами подает знаки прохожим. Иногда она встает с места, стучит по стеклу, а когда витрина запотевает от ее дыхания, можно увидеть призыв о помощи. 



Стоит отметить, что цифровая копия сделана максимально реалистично: внешний вид, одежда, татуировки на теле, — все как настоящее. Таким креативным подходом сотрудники органов надеются, что спустя 15 лет найдут свидетели убийства, которые раньше побоялись сотрудничать со следствием.

Бернадетт Сабо родилась в Венгрии. В возрасте 18 лет она перебралась в Амстердам, где и начала зарабатывать собой в квартале красных фонарей. Там она очень быстро забеременела, но чтобы продолжить работу, ребенка отдали другой семье.

В ночь на 19 февраля 2009 года ее коллеги заметили подозрительную тишину в кабинете Бетти, кроме того девушка подозрительно долго не выходила на воздух. В час ночи дверь комнату открыли. Там лежало тело Бернадетт с десятком ножевых ранений.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

Dmitriy
+1176
Dmitriy
Они там все больные, да....
Сегодня в 19:26
#
+99
Дедушка заподло Dmitriy
А если бы это была твоя дочь, ты тоже так говорил? Или бы другие про тебя так говорили.
час назад в 21:29
#
tellurian
+2033
tellurian
К чему данная статья тут? 😱🤦‍♂️
58 минут назад
#

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