





«Алиса» научилась распознавать детские голоса и по-разному общаться с детьми и взрослыми. Если с «Алисой» говорит ребёнок, она предлагает детский контент и старается отвечать на вопросы как можно проще и понятнее. Новая возможность доступна во всех умных колонках с «Алисой».«Алиса» ставит ребёнку детскую музыку, а вместо обычного утреннего шоу — версию с песенками и подкастами для детей. Ребятам, которых интересуют новости, она включает новостной выпуск «Радио Disney». Голосовой помощник даже говорит и шутит с детьми не так, как со взрослыми. А отвечать на вопросы ребёнка ей помогает сервис «Яндекс.Кью» — там есть специальный раздел, где взрослые понятным языком отвечают на вопросы детей.Во время разговора с ребёнком «Алиса» включает «семейный» режим, в котором недоступен нежелательный для детей контент. Если родители хотят, чтобы «Алиса» предлагала ребёнку только детский контент, они могут установить «безопасный» режим. Для этого нужно зайти в настройки приложения «Яндекс» (раздел «Устройства», «Аккаунт»).Детский контент не влияет на рекомендации, которые Алиса даёт взрослому. Так, в плейлиcт дня не попадут детские песенки, даже если ребёнок слушал их с Алисой целый день. Но если человек всё же хочет отключить функцию распознавания детского голоса, он может сделать это в настройках.Заниматься с детьми Алиса умела и раньше. Если попросить, она расскажет сказку, включит мультфильм или развлечёт игрой. А в начале этого года в голосовом помощнике появился онлайн-тренажёр «Легко сказать», который помогает детям отрабатывать сложные звуки.