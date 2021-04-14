





Google рассказала о новых функциях, которые появятся у её голосового помощника на Android и iOS. Пользователи Apple получат возможность найти потерянный iPhone с помощью ассистента.Владельцы гаджетов на Android уже давно могут использовать Google Ассистент для активации звукового сигнала на смартфоне, если не могут его найти. Аналогичная возможность присутствует в сервисе Apple «Локатор». Новая функция будет особенно полезна для пользователей, которые используют умный динамик с поддержкой Google Ассистента. Через него можно отдать команду для воспроизведения сигнала на потерянном гаджете.Для включения оповещения нужно сделать запрос «найди мой телефон». После этого iPhone начнет издавать звуковой сигнал для поиска. Для воспроизведения такого звука в экстренных ситуациях, даже когда на смартфоне включен режим без звука или «не беспокоить», требуется специальное разрешение от Apple. Судя по всему, Google его получила.Среди остальных нововведений для Google Ассистента — различные автоматизации. По словам компании, они позволят выполнять сразу несколько действий с помощью одной команды.