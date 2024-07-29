Голосовой бот с человеческим лицом: «Авито» обновил голос поддержки

Александр





Сотрудники читали стих Корнея Чуковского «У меня зазвонил телефон», чтобы пройти кастинг.

Компания обновила голосового бота, сделав его более человечным и персонализированным. Теперь вместо роботизированного голоса клиенты будут слышать приветствия и инструкции от реальных сотрудников Центра клиентского сервиса. Запуск обновленного голоса «Авито» состоялся 29 июля одновременно во всех регионах России.

Центр клиентского сервиса «Авито» — это более 3500 человек, которые находятся в 90 городах России. Сотрудники работают в одной из трех команд: поддержка пользователей, ручная модерация и бизнес-процессы. В среднем один пользователь «Авито» обращается с запросом в поддержку 2 раза в месяц.

Интерактивное голосовое меню обновили с целью повышения качества обслуживания клиентов и улучшения их пользовательского опыта. Чтобы определить претендентов на озвучку, был проведён конкурс для всей команды: в отборе могли поучаствовать как линейные сотрудники, так и руководящий состав. Участники должны были подготовить озвучку двух текстов:

  • Фразы, которая используется в боте сейчас.
  • Стихотворения К. И. Чуковского «У меня зазвонил телефон».

Это стихотворение было выбрано не случайно — оно посвящено телефонной поддержке и отражает суть работы Центра клиентского сервиса. Кастинг длился 30 дней, и за это время было получено более 90 заявок. В итоге были выбраны два победителя: Александр Смирнов и Мария Жилинская — сотрудники  петербургского офиса «Авито».



Победители конкурса озвучили более 1500 фраз из стихотворений и произведений литературы. На их основе синтезируются новые реплики для голосового бота: фразы разрезают пословесно, и из нарезанных слов собирают голосовой слепок необходимой реплики.

«В "Авито" действует принцип абсолютного приоритета клиентского опыта. Команда Центра клиентского сервиса внедряет технологичные сервисы, обращая внимание на мельчайшие нюансы в точках взаимодействия с пользователями. Сейчас клиенты будут слышать голоса настоящих сотрудников, которые направляют их к нужным решениям, воплощая наше правило — относиться к каждому клиенту как к хорошему другу. Мы стремимся к тому, чтобы 80% голосовых обращений получали ответ в течение 60 секунд, при этом после взаимодействия с ботом у клиента не должна оставаться необходимость связываться с оператором лично», — сказал Шьям Намбиар, руководитель Центра клиентского сервиса «Авито».

Ежедневно Центр клиентского сервиса обрабатывает порядка 50 тысяч обращений от клиентов. Автоматизированные решения — в виде голосовых и текстовых ботов — успешно решают порядка 18% обращений клиентов.

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