



Банк «Тинькофф» добавил в приложение виртуального оператора «Тинькофф мобайл» поддержку голосового ассистента «Олег». Ранее он был доступен только в основном банковском приложении «Тинькофф».



«Олег» умеет отвечать на звонки в том случае, если пользователь не имеет возможности или не хочет поговорить сам. Можно настроить, в каких случаях включается автоответчик: когда телефон не в сети, абонент разговаривает, абонент сбрасывает звонок или не отвечает в течение определённого времени.



«Олег» записывает голосовое сообщение звонящего, переводит его в текст и отправляет этот текст на смартфон. Пользователь может либо прослушать сообщение, либо прочитать его расшифровку в SMS или мобильном приложении «Тинькофф мобайл». За распознавание речи отвечает технология Tinkoff VoiceKit.



Голосовой помощник также может рассказать звонящему анекдот, если его об этом попросить, а в будущем он сможет отвечать на более сложные запросы. Если входящий номер подозревается в спаме, «Олег» предупредит об этом пользователя.



«Тинькофф» запустил голосового помощника «Олега» в июне 2019 года. Банк утверждает, что экономит с его помощью около 50 миллионов рублей в месяц — он проводит половину консультаций клиентов, благодаря чему операторы call-центра и чата могут решать более сложные клиентские задачи.



Активировать поддержку «Олега» в приложении «Тинькофф мобайл» можно через меню «Главная» → «Добавить услугу». Голосовой помощник работает в приложении оператора на Android и iOS.







