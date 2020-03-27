Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила отказаться от поэтапного введения требований предустанавливать российский софт на различные типы потребительской электроники и расширила список приложений, которые необходимо устанавливать. Об этом сообщает издание «Ведомости».



Новая информация появилась в доработанном проекте постановления правительства, согласно которому к 1 июля 2020 года на смартфонах и планшетах должно быть предустановлено 13 российских программ, на ноутбуках и настольных компьютерах — 12, а на телевизорах Smart TV — 3.



Таким образом на смартфонах и планшетах, помимо приложений для поиска, антивируса, «Госуслуг», электронной почты и мессенджеров, должны будут устанавливаться облачные хранилища, голосовые и аудиовизуальные помощники и агрегаторы новостей. Аналогичные требования затрагивают ноутбуки и компьютеры, за исключением голосовых ассистентов.



Предустанавливать российское ПО требуют поправки в закон «О защите прав потребителей», принятые в декабре 2019 года. Согласно более ранней версии постановления ФАС отечественное программное обеспечение должно было появиться на смартфонах с 1 июля 2020 года, через год – в ноутбуках и настольных компьютерах, с 1 июля 2022 года – в телевизорах Smart TV.





