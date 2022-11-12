Голосовые сообщения — худшее, что случалось со смартфонами? Вот 4 причины, почему их любят и ненавидят





Вряд ли кто-то станет спорить, что мессенджеры самым плотным образом вошли в нашу жизнь. В них проходит немалая часть нашей жизни: общение с семьей и друзьями, финансовые и бытовые вопросы, рабочая переписка, или даже сама по себе работа и так далее. С приходом Telegram мессенджер стал еще и способом потребления новостей или развлечений.



Способы общения людей на расстоянии тоже постепенно меняются. Способность совершать звонки по беспроводной сети была чудом для современников GSM, к звонкам добавились СМС-сообщения. С появлением мессенджеров мы узнали, что звонки и сообщения могут быть бесплатными (условно, конечно), а большая часть общения перешла в текстовый формат.



Где-то между этими событиями появились и голосовые сообщения. Этот вид общения набрал популярность не сразу, но можно сказать, что сегодня «настало их время».



«Голосовухи» буквально разделили всех владельцев смартфонов на два лагеря: кто-то их просто обожает и общается только ими, но есть люди, которые закатывают глаза, получая проклятую строчку с «эквалайзером» и кнопкой Play. Почему голосовые сообщения оказались таким компромиссным изобретением? Почему они бесят людей? Я собрал по 4 причины для каждой из сторон, а также порассуждал, как примирить два лагеря между собой. Любопытно, будете ли вы согласны с этим.





Войсы — ван лав

Удобство. Самый очевидный довод — записывать войсы это удобнее, чем печатать. Юзер зажимает кнопку на экране или даже просто подносит его к уху и говорит, говорит, говорит. Собеседник не мешает и не перебивает, что дает возможность говорить что угодно, как угодно и сколько угодно. При этом у отправителя свободны руки и глаза, а значит можно не отвлекаться от текущих занятий, или, скажем, общаться за рулем (на самом деле нельзя).

Самый очевидный довод — записывать войсы это удобнее, чем печатать. Юзер зажимает кнопку на экране или даже просто подносит его к уху и говорит, говорит, говорит. Собеседник не мешает и не перебивает, что дает возможность говорить что угодно, как угодно и сколько угодно. При этом у отправителя свободны руки и глаза, а значит можно не отвлекаться от текущих занятий, или, скажем, общаться за рулем (на самом деле нельзя). Скудный словарный запас. Второй причиной повышенной любви к войсам может стать небольшой словарный запас. Человеку очень сложно выразить мысль в тексте, он не может связно подобрать слова и склеить их в предложения, а в обычном разговоре облечь свои думы в слова у него получается гораздо лучше (по крайней мере, ему может так казаться). Чтобы расширить словарный запас, нужно тратить время на чтение книг или хотя бы образовательный контент, но человек живет по принципу сохранения энергии, поэтому выбирает более простой путь — записывать «голосовухи».

Второй причиной повышенной любви к войсам может стать небольшой словарный запас. Человеку очень сложно выразить мысль в тексте, он не может связно подобрать слова и склеить их в предложения, а в обычном разговоре облечь свои думы в слова у него получается гораздо лучше (по крайней мере, ему может так казаться). Чтобы расширить словарный запас, нужно тратить время на чтение книг или хотя бы образовательный контент, но человек живет по принципу сохранения энергии, поэтому выбирает более простой путь — записывать «голосовухи». Низкий уровень грамотности. Вкупе с малым запасом слов человек может просто не обладать знаниями грамматики. Например, в тексте он делает ошибки, забывает про запятые или пишет бессвязно. Как следствие, он может сам стесняться своего низкого уровня грамотности; бывает, что собеседники регулярно указывают ему на ошибки, и человеку это просто надоело. Как результат — переход на войсы, где отследить пунктуацию невозможно.

Вкупе с малым запасом слов человек может просто не обладать знаниями грамматики. Например, в тексте он делает ошибки, забывает про запятые или пишет бессвязно. Как следствие, он может сам стесняться своего низкого уровня грамотности; бывает, что собеседники регулярно указывают ему на ошибки, и человеку это просто надоело. Как результат — переход на войсы, где отследить пунктуацию невозможно. Лень и эгоизм. Нередко бывает такое, что пользователь просто ленится печатать ответ, особенно если он обещает быть длинным. В другой ситуации вместо ответного сообщения он позвонил бы собеседнику, или просто проигнорировал, а при наличии кнопки «голосовухи» — использует их как наименее затруднительный способ коммуникации. При этом отправители войсов зачастую не думают о том, будет ли удобно получателю слушать аудиозапись, тем самым раздражая собеседника.

Голосовые — зло

Неудобно. Как и в первом случае, самая очевидная причина ненависти к голосовым сообщениям — слушать их далеко не всегда так же удобно, как записывать. Чтобы прослушать войс, требуется соблюдение одного или даже ряда условий, например, находиться в одиночестве, или надеть наушники. Кроме того, у получателя должно быть достаточно времени, чтобы отвлечься и внимательно прослушать несколько минут записи. В случае с текстом всё гораздо проще: достаточно бросить взгляд на сообщение, чтобы понять его суть. «Голосовуху» же придется слушать от начала и до конца.

Как и в первом случае, самая очевидная причина ненависти к голосовым сообщениям — слушать их далеко не всегда так же удобно, как записывать. Чтобы прослушать войс, требуется соблюдение одного или даже ряда условий, например, находиться в одиночестве, или надеть наушники. Кроме того, у получателя должно быть достаточно времени, чтобы отвлечься и внимательно прослушать несколько минут записи. В случае с текстом всё гораздо проще: достаточно бросить взгляд на сообщение, чтобы понять его суть. «Голосовуху» же придется слушать от начала и до конца. Несовместимо с работой. Для тех людей, кто решает в мессенджерах деловые или рабочие вопросы, войсы — та еще боль. Пересмотреть условия сделки, напомнить себе сроки выполнения задания, уточнить формулировку запроса клиента — всё это элементарно сделать в случае с текстом, и почти нереально при общении аудиозаписями. А еще по чату с войсами проблематично пользоваться поиском, что тоже усложняет взаимодействие и требует уйму лишнего времени. Даже когда речь идет о бытовых вопросах — например, надиктованный список покупок на ужин — аудиозаписи отнюдь не упрощают жизнь. В результате всё это требует от получателя войса дополнительного времени, усилий и нервов; и самое главное, что они по сути оказываются лишними.

Для тех людей, кто решает в мессенджерах деловые или рабочие вопросы, войсы — та еще боль. Пересмотреть условия сделки, напомнить себе сроки выполнения задания, уточнить формулировку запроса клиента — всё это элементарно сделать в случае с текстом, и почти нереально при общении аудиозаписями. А еще по чату с войсами проблематично пользоваться поиском, что тоже усложняет взаимодействие и требует уйму лишнего времени. Даже когда речь идет о бытовых вопросах — например, надиктованный список покупок на ужин — аудиозаписи отнюдь не упрощают жизнь. В результате всё это требует от получателя войса дополнительного времени, усилий и нервов; и самое главное, что они по сути оказываются лишними. Несодержательно. Поскольку человека, который надиктовывает голосовое сообщение в мессенджер, невозможно перебить или вернуть к нужной мысли, он склонен «растекаться мыслью по древу»; иными словами, из условных пяти минут аудиозаписи большую часть зачастую составляет вода и нечленораздельное мычание. Текстовое сообщение гораздо больше способствует лаконичности и тщательному подбору слов. А значит, требуется разное количество времени и внимания, чтобы понять друг друга.

Поскольку человека, который надиктовывает голосовое сообщение в мессенджер, невозможно перебить или вернуть к нужной мысли, он склонен «растекаться мыслью по древу»; иными словами, из условных пяти минут аудиозаписи большую часть зачастую составляет вода и нечленораздельное мычание. Текстовое сообщение гораздо больше способствует лаконичности и тщательному подбору слов. А значит, требуется разное количество времени и внимания, чтобы понять друг друга. Антисоциопатично. Не удивляйтесь: есть люди, которые психологически не готовы постоянно слушать чей-то голос в записи. И это совсем не редкое явление. Темп современной жизни (особенно в городах) довольно динамичен, а значит способствует постоянному стрессу. Представьте: после шумного и нервного трудового дня, в тот самый момент, когда вокруг воцарилась тишина и уют, человеку приходит войс, который он по тем или иным причинам вынужден прослушать. Не надо так.

Что же делать?

Выбор момента. Чтобы меньше бесить одних людей, и ущемлять свободу самовыражения других, попробуйте использовать войсы не «ковровым» методом, а выборочно. Например, вряд ли будет уместно решать с их помощью рабочие, бытовые вопросы, или вообще те темы, которые требуют концентрации или счёта. С другой стороны, для выражения чувств или передачи эмоций голосовое сообщение вполне подходит. Если вы вынуждены отправить войс и физически не можете набрать текст, сообщите об этом в начале аудиозаписи — этим вы проявите уважение к собеседнику.

Чтобы меньше бесить одних людей, и ущемлять свободу самовыражения других, попробуйте использовать войсы не «ковровым» методом, а выборочно. Например, вряд ли будет уместно решать с их помощью рабочие, бытовые вопросы, или вообще те темы, которые требуют концентрации или счёта. С другой стороны, для выражения чувств или передачи эмоций голосовое сообщение вполне подходит. Если вы вынуждены отправить войс и физически не можете набрать текст, сообщите об этом в начале аудиозаписи — этим вы проявите уважение к собеседнику. Согласование. Самый простой способ не ссориться из-за «голосовух» — заранее договориться об их использовании. Прежде чем вываливать человеку свой новый аудиоальбом с философскими размышлениями, спросите его, хочет ли и может ли он всё это слушать. Обговорив факт и интенсивность использования аудиозаписей в общении с конкретным собеседником, вы проясните ситуацию и для себя, и для него. В итоге вы не будете переживать, что напрягаете собеседника войсами, а он будет помнить, что добровольно на них согласился. И все довольны.

Самый простой способ не ссориться из-за «голосовух» — заранее договориться об их использовании. Прежде чем вываливать человеку свой новый аудиоальбом с философскими размышлениями, спросите его, хочет ли и может ли он всё это слушать. Обговорив факт и интенсивность использования аудиозаписей в общении с конкретным собеседником, вы проясните ситуацию и для себя, и для него. В итоге вы не будете переживать, что напрягаете собеседника войсами, а он будет помнить, что добровольно на них согласился. И все довольны. Технологии. Хорошая тенденция последних лет — внедрение функции расшифровки голосовых сообщений. Такая фишка уже довольно давно присутствует в ВК, а совсем недавно её добавил и Telegram, правда, лишь для Premium-пользователей, но всё же. Мне кажется, что наличие такой функции способно примирить ненавистника войсов с их обожателем в тех ситуациях, когда два предыдущих пункта плохо применимы (например, при общении с незнакомцем). Да, технология работает не идеально, но даже так она вполне позволяет понять суть сообщения. Надеюсь, что расшифровка голосовых сообщений появится во всех популярных мессенджерах.

Вместо итога

На мой взгляд, могут быть несколько причин, почему человек может полюбить голосовые сообщения.И здесь мы плавно переходим к той категории пользователей мессенджеров, которые терпеть не могут голосовые сообщения и бесятся всякий раз, как их получают.И у сторонников, и у противников «войсомании» есть весомые аргументы придерживаться своей точки зрения. Есть ли способ помирить их и привести к одному знаменателю? Кажется, что да.Кажется, что проблема, как и всегда, вовсе не в технологиях, а в том, как их применяют люди. Если мы, как разумные, способные к анализу и компромиссам существа, будем использовать достижения прогресса во благо себе и окружающим, то сведем количество негатива вокруг себя к минимуму.