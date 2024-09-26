Google запретила создавать учетные записи в РФ? Что происходит

Георгий
Google

Сегодня комментарий Минцифры, что Google запретил создавать учетные записи с российскими номерами телефонов облетел все каналы и медиа. Новость не свежая, просто ведомство её прокомментировало. Однако хотелось бы разобраться в происходящем.

Личный опыт

Я не могу создать новый аккаунт Google с начала лета: проблемы появились в июне. На финальной стадии система предлагает добавить номер телефон. Пропустить процесс нет возможности. Я пробовал вводить номера разных операторов и во всех случаях получаю ответ: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».

В середине лета была небольшая оттепель, и я сумел создать несколько учеток с российскими номерами. К концу августа проблема при создании появилось снова.

Google

Сегодня после публикации некоторых рекомендаций у себя в Telegram-канале мне посоветовали попробовать несколько способов, а именно частный доступ в Safari и VPN. Пока ехал в такси, опробовал оба способа из под LTE своего оператора (Yota) и во всех случаях процесс регистрации невозможно завершить с российским номером, а пропустить этот этап невозможно.

Вернувшись домой, я попробовал создать учетную запись Google на ПК в своей сети Wi-Fi и все прошло удачно. Система не потребовала ввода номера телефона на финальном этапе.

Google

Можно сделать вывод, что есть проблема в создании учетной записи из-под сетей LTE мобильных операторов.

Мнения

Чтобы сложить наиболее полную картину происходящего, я создал опрос у себя в Telegram-канале. Сейчас мнение разделись.



На момент публикации этой заметки оба варианта набрали по 30%. Это еще раз подтверждает гипотезу, что проблема с созданием аккаунта зависит от провайдера. Частично это подтверждают некоторые комментарии:

Опрос

Что в итоге

Пока сложно сказать, что происходит с процессом регистрации новых учетных записей Google. Очевидно, что проблема имеется. Однако без комментариев компании сложно понять причину: соблюдение санкций или отказ от сервиса, который обслуживает российские номера.

На всякий случай не теряйте доступ к своему аккаунту. На существующие учетные записи коды подтверждения все еще приходят, но как в дальнейшем будут развиваться события — не известно. Также не будет лишним сделать бэкап важных данных (Документы, Фото, Диск и прочие). Помимо этого, подберите сторонние сервисы в качестве альтернативы в случае необходимости перехода.
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