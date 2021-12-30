



Ни одна из крупных зарубежных IT-компаний не исполнила требование «закона о приземлении» и не открыла локальное представительство в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на информацию от Роскомнадзора.



«Закон о приземлении» начнёт действовать 1 января, под его действие этого попадают Google, Apple, Meta, Twitter, Telegram, Discord, Spotify и ещё около десятка зарубежных компаний. В теории, начиная с нового года к ним могут применить санкции: запрет на ведение денежных операций и размещение рекламы, замедление доступа к их сайтам и приложениям или полная блокировка их сервисов.



Одним только требованием открыть местный офис «закон о приземлении» не ограничивается. Компании обязаны зарегистрировать личные кабинеты на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своих сайтах форму обратной связи с пользователями и счётчик посещаемости. У Apple и Google есть российские юрлица, но они отвечают лишь за некоторые направления бизнеса, (у Apple — продажа товаров, у Google — размещение рекламы), а не за все услуги, которые эти компании оказывают в России.



В Роскомнадзоре отметили, что о мерах воздействия на нарушителей будут задумываться только после 1 января. При этом ведомство готово предоставить дополнительное время тем компаниям, которые готовы к сотрудничеству (сколько именно, не уточняется), а ограничение доступа к их сервисам будет применяться только в крайних случаях, когда будут исчерпаны все экономические санкции.







