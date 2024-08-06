«Google будет полностью закрыт»: интернет-провайдер призвал быстрее уходить с платформ

«YouTube, Google всё. Уважаемые абоненты компании ОНС24 и других провайдеров. В связи с решением правительства доступ к сервисам компании Google, включая Youtube, замедлен до непозволительных скоростей. Мы, как провайдер, как и другие провайдеры, повлиять на ситуацию не можем. Просьба отнестись с пониманием», — полагает ОНС24.

Такое обращение к пользователям разместил подмосковный провайдер ОНС24.Также компания полагает, что что в будущем доступ до всех сервисов Google будет закрыт полностью и рекомендует переходить на другие платформы.