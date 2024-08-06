«Google будет полностью закрыт»: интернет-провайдер призвал быстрее уходить с платформ

Артем
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Такое обращение к пользователям разместил подмосковный провайдер ОНС24.

«YouTube, Google всё. Уважаемые абоненты компании ОНС24 и других провайдеров. В связи с решением правительства доступ к сервисам компании Google, включая Youtube, замедлен до непозволительных скоростей. Мы, как провайдер, как и другие провайдеры, повлиять на ситуацию не можем. Просьба отнестись с пониманием», — полагает ОНС24.
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Также компания полагает, что что в будущем доступ до всех сервисов Google будет закрыт полностью и рекомендует переходить на другие платформы.
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Источник:
ОНС24
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Комментарии

+938
Paspartu
Переходить некуда
Сегодня в 12:12
#
Sailfish
+29
Sailfish
Какая прелесть
Сегодня в 12:24
#
+4779
Carter_Mayers
Ага, альтернатива типа Яндекс и всё, но подойдёт он не всем. Отличная конкуренция, не можешь конкурировать, значит надо закрыть. Ох как это в нашем стиле блин. То производители компов с мировым именем клоунам мешают государственным и аффилированным компашкам всяким, то теперь Гугл. Вот хоть убей, но Яндекс что почта, что всё остальное, нифига не канает в качестве основной. Походу на Yahoo mail придётся переходить. Благо хоть iCloud работает исправно. Облако Яндекса полная фигня, полтора года юзал Yandex 360 на 1TB. Даже и близко, не то, к чему привык за годы
Сегодня в 12:37
#
tellurian
+1663
tellurian
Значит сервисы обхода блокировок будут расти
Сегодня в 13:19
#
Юра из МУРа
+251
Юра из МУРа
Я не могу попасть в Вену, и еду в Амстердам)
2 часа назад в 13:38
#
Роман Ильин
0
Роман Ильин
... предполагаем, что в будущем.. бла бла бла
с каких пор предположения всяких нонеймов имеют вес? ах да, это же инфоповод, чтобы статью запилить на хайповой теме...
2 часа назад в 14:08
#
tellurian
+1663
tellurian Роман Ильин
Об этом пишут сегодня многие сми

Может и фейк, сложно сказать. В
час назад в 15:04
#
+45
Ovolf
Всё идёт по плану.
45 минут назад
#