«Чтобы повысить уровень монетизации iOS, мы рекомендуем разработчикам обновить SDK Google Mobile Ads до версии 7.64, чтобы получить новые функции, такие как поддержка SKAdNetwork», — Google.







Apple начала требовать от разработчиков приложений для iPhone, iPad и Apple TV запрашивать разрешение на сбор случайных рекламных идентификаторов (IDFA), которые использовались для показа персонализированной рекламы и отслеживания эффективности маркетинговых кампаний. Таким образом владельцам гаджетов на iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14 будет предложено разрешить или запретить отслеживание по мере необходимости после первого запуска приложения или игры.В ответ на это изменение Google сегодня объявила, что её программы прекратят сбор IDFA после вступления новой политики Apple (App Tracking Transparency или ATT) в силу. Поисковый гигант собирается внести в свои приложения изменения, позволяющие не отображать запрос разрешения. По словам Google, в результате введения новой политики разработчики программного обеспечения ощутят значительное влияние на доходы от рекламы Google на iOS.У Google имеется вспомогательный документ с дополнительной информацией о том, как разработчикам подготовиться к вступлению в силу новой политики Apple. Купертиновцы также требуют заполнять ярлыки конфиденциальности при отправке новых приложений и обновления в App Store с 8 декабря. В Google также добавили, что прилагают все усилия, чтобы понять и соблюсти все рекомендации Apple. Большинство наиболее известных приложений поискового гиганта до сих пор не отображают информацию о конфиденциальности, в том числе YouTube, Gmail, Chrome и другие.Напомним, ранее Facebook раскритиковал новую политику Apple, заявив, что она нанесет ущерб малому бизнесу, которому выгодна персонализированная реклама. Купертиновцы ответили, что пользователи заслуживают прозрачности и контроля.