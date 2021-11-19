Chrome


Google тестирует новый режим под названием Windows 11 в настольной версии своего браузера Chrome. Об этом сообщает зарубежное издание Review Geek.

Согласно источнику, Google добавила в браузер Chrome новую экспериментальную возможность — теперь бета-тестеры могут включить в нем графическую оболочку в стиле Windows 11. Эта функция получила одноименное название, и добавляет браузеру все фишки 11-й версии Windows — скругленные углы у самого окна браузера и диалоговых окон, а также красивые тени для всплывающих меню и кнопок. Кроме того, в оформлении браузера перестраивается стиль пунктов меню: в частности, меняется интервал между строками и надписями, появляются узнаваемые «виндовые» разделители. 

Chrome 

Chrome

Источник отмечает, что, помимо перечисленных изменений, Google также добавила и фирменный эффект прозрачности Mica от Microsoft, но пока что он может отображаться некорректно — ведь новый режим еще находится на этапе тестирования.

Если хотите попробовать этот редизайн, обновите Chrome до версии 96 или новее. Новый режим имитирует дизайн-код Windows 11, однако работает и на Windows 10.

Чтобы включить режим Windows 11 в Chrome:
  • Скопируйте и вставьте в адресную строку вот это — Chrome://flags и нажмите Enter
  • Найдите тумблер «Windows 11» и включите его
  • Полностью закройте и откройте браузер.
Стоит учитывать, что функция находится в бета-статусе, а значит может работать некорректно или приводить к ошибкам. Если стабильность браузера имеет для вас первостепенное значение, то, возможно, стоит подождать, пока Google завершит тестирование и внедрит новый режим для всех пользователей.

Ранее мы рассказали, что Microsoft серьезно урезала обновления для Windows 10 ради Windows 11.



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Источник:

Review Geek Review Geek

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