Google Chrome достойно подготовили к будущим событиям. Не тяните с обновлением

Олег

Chrome


Компания Google обновила свой браузер Chrome, внедрив в него технологию WebGPU. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, WebGPU появился в самой последней версии Google Chrome. Он должен повысить производительность и безопасность веб-серфинга, а также снизить нагрузку на облачные центры обработки данных. Но самое главное — у этой технологии большой потенциал на будущее.

По словам самой Google, интеграция WebGPU в Chrome — это важнейший этап подготовки браузера к предстоящему распространению нейросетевых онлайн-задач. В их числе преобразование текста в изображение, обработка нейросетями уже существующих медиафайлов и так далее.

Благодаря WebGPU пользователи Chrome смогут пользоваться ИИ-функциями на сайтах гораздо быстрее и стабильнее, как только нейросетевые сервисы станут по-настоящему массовыми.

Нововведение появилось в Chrome 113. Версия уже доступна для всех пользователей. 

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Источник:
Gizmochina
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