Google Chrome экстренно обновился. Что там?

Олег

Chrome


Компания Google выпустила экстренное обновление для браузера Chrome. Об этом пишет Forbes.

Согласно источнику, инженеры Google обнаружили в Chrome уязвимость «нулевого дня». По их данным она активно эксплуатировалась и хакеры получали личные данные обычных пользователей Chrome.

В апдейт включено исправление уязвимости CVE-2023-3079. Она связана с особенностями работы JavaScript V8, и сама Google не приводит других подробностей. Известно лишь, что обновление получат браузеры для Windows, macOS и Linux — компания говорит, что развертывание уже происходит и будет завершено в ближайшие дни.

Это редкий случай, когда Google выпускает обновление Chrome ради всего одного патча — похоже, что дыра действительно серьезная. 

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Источник:
Forbes
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