Google Chrome наконец перестанет тормозить на старых и слабых ПК благодаря новой опции

Олег

Chrome
Фото: SamMobile


Компания Google тестирует новую функцию, благодаря которой Chrome должен потреблять меньше оперативной памяти. Об этом пишет SamMobile.

Ранее браузер уже получил возможность быстро посмотреть, сколько оперативной памяти занимает та или иная вкладка. Благодаря этому вы можете увидеть, если сайт плохо оптимизирован или просто заглючил, и закрыть его. Теперь же появилась новая опция для лучшей работы с оперативкой.

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Согласно источнику, функция «Экономия памяти» основана на уже существующей технологии Chrome Memory Saver, представленной в декабре 2022 года. Теперь браузер научат предугадывать, какие вкладки пользователь скорее всего посетит повторно и не будет полностью их закрывать. Благодаря этому при открытии сайта расходуется меньше ОЗУ на его отрисовку и подгрузку.

Новый режим сейчас тестируется во всех бета-каналах Chrome и станет доступен всем желающим в ближайшее время. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5510
Вася Вотафаков
Автор поста видимо не в курсе что хром давно не обновляется на win 7 на которых и работает большинство старых и слабых компов. Потому что win 10 ставить на корку в 775 сокете о двух гигах памяти моветон…. Там даже ssd не поможет.
Вчера в 21:28
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