Google Chrome обновился на iOS и Android. Полный список нововведений

Фото: Phone Arena
Компания Google выпустила обновления для своего мобильного браузера Chrome. Об это пишет Phone Arena.
Согласно источнику, некоторые нововведения пока доступны только на Android, а пользователи айфонов увидят их позже. Google активно развивает нейросетевой поиск и добавляет анализ и синтез ИИ в различные его элементы. Вот что появилось в браузере:
Что касается нововведений в iOS-приложении, то вместо 6 предложений при наборе поискового запроса теперь выводится 10. На Android эта фича также присутствует. Апдейты приложений уже доступны в App Store и Google Play.
Компания Google выпустила обновления для своего мобильного браузера Chrome. Об это пишет Phone Arena.
Согласно источнику, некоторые нововведения пока доступны только на Android, а пользователи айфонов увидят их позже. Google активно развивает нейросетевой поиск и добавляет анализ и синтез ИИ в различные его элементы. Вот что появилось в браузере:
- Поиск. Появился новый раздел «Связанные страницы» — он подскажет ссылки на уточняющие материалы или другие поисковые запросы, которые обычно связаны с открытой вами страницей. Нейросеть сама подыскивает для вас похожие материалы. Чтобы увидеть раздел, нужно нажать на поисковую строку.
- Тренды. Открыв новую вкладку и нажав на поисковую строку, вы можете прокрутить вниз и увидеть популярные поисковые запросы. Можно перейти по любому из них. Функция пока недоступна для iOS.
- «Нажми для поиска». Новая фича позволяет быстро увидеть связанные поисковые запросы, удерживая палец на конкретном слове веб-странички. С ее помощью можно в пару кликов найти подробности заинтересовавшего вас нюанса статьи. Доступно только на Android.
Что касается нововведений в iOS-приложении, то вместо 6 предложений при наборе поискового запроса теперь выводится 10. На Android эта фича также присутствует. Апдейты приложений уже доступны в App Store и Google Play.
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