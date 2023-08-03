Google Chrome обновился на iOS и Android. Полный список нововведений

Поиск. Появился новый раздел «Связанные страницы» — он подскажет ссылки на уточняющие материалы или другие поисковые запросы, которые обычно связаны с открытой вами страницей. Нейросеть сама подыскивает для вас похожие материалы. Чтобы увидеть раздел, нужно нажать на поисковую строку.

Появился новый раздел «Связанные страницы» — он подскажет ссылки на уточняющие материалы или другие поисковые запросы, которые обычно связаны с открытой вами страницей. Нейросеть сама подыскивает для вас похожие материалы. Чтобы увидеть раздел, нужно нажать на поисковую строку. Тренды. Открыв новую вкладку и нажав на поисковую строку, вы можете прокрутить вниз и увидеть популярные поисковые запросы. Можно перейти по любому из них. Функция пока недоступна для iOS.

Открыв новую вкладку и нажав на поисковую строку, вы можете прокрутить вниз и увидеть популярные поисковые запросы. Можно перейти по любому из них. Функция пока недоступна для iOS. «Нажми для поиска». Новая фича позволяет быстро увидеть связанные поисковые запросы, удерживая палец на конкретном слове веб-странички. С ее помощью можно в пару кликов найти подробности заинтересовавшего вас нюанса статьи. Доступно только на Android.

Компания Google выпустила обновления для своего мобильного браузера Chrome. Об это пишет Phone Arena.Согласно источнику, некоторые нововведения пока доступны только на Android, а пользователи айфонов увидят их позже. Google активно развивает нейросетевой поиск и добавляет анализ и синтез ИИ в различные его элементы. Вот что появилось в браузере:Что касается нововведений в iOS-приложении, то вместо 6 предложений при наборе поискового запроса теперь выводится 10. На Android эта фича также присутствует. Апдейты приложений уже доступны в App Store и Google Play.