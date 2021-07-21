Популярный во всем мире браузер Google Chrome обновился до версии 92. Он получил несколько новых удобных фишек и изменений.
Самое заметное изменение в мобильной версии — переключатели предоставления прав для сайтов. Ранее настроить разрешения для веб-страницы можно было в специальном разделе настроек: выбираешь конкретное разрешение и просматриваешь список сайтов, которым оно выдано, там же и отключаешь при необходимости. Но теперь меню с разрешениями для открытого в данный момент сайта переместилось в верхний статус-бар.
Достаточно нажать на «замочек» в адресной строке — и Chrome откроет «всплывашку» со всеми предоставленными этому сайту разрешениями, которые здесь же можно отключить при желании. Теперь стало еще проще защитить своё спокойствие, если ресурс злоупотребляет каким-то разрешением — например, на отправку уведомлений.
Кроме того, версия Chrome для iOS и iPadOS теперь позволяет заблокировать вкладки в режиме инкогнито при помощи Touch ID или Face ID. Это довольно логичное развитие анонимного режима, которое, однако, не спасёт Google от скандалов по поводу отслеживания пользователей.
Из менее заметных нововведений — в ответ на ввод команд вроде manage sync, manage security settings или safety check настольный Chrome предложит кнопку перехода в соответствующий пункт своих настроек. Кроме того, браузер стал лучше и быстрее выявлять фишинговые ресурсы, а также защищать компьютер от уязвимостей Spectre и Meltdown.
Обновить мобильный Google Chrome можно в магазине приложений Apple App Store, Google Play Store, а настольный обновится автоматически.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru