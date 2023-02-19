Google Chrome официально перестал быть самым прожорливым браузером — две новые настройки изменят всё

Компания Google выпустила в релиз две очень важные функции для своего браузера Chrome. Об этом пишут в 9to5Mac.
Речь идет о новых переключателях: «Режим энергосбережения» и «Экономия памяти». Эти функции проходят публичное тестирование с декабря 2022 года, и мы даже писали гайд, как их включить. Теперь настольная версия Chrome для Windows, macOS и Linux получила оба тумблера официально — их больше не потребуется включать через сервисные команды.
Google Chrome имеет репутацию очень тяжелого и прожорливого браузера, который крайне требователен к оперативной памяти. Кроме того, его энергопотребление гораздо выше, чем у Apple Safari или Microsoft Edge. Оба фактора особенно важны для ноутбуков, поскольку они чаще всего оснащены 4-8 Гб RAM и относительно небольшими аккумуляторами.
Две новые опции действительно работают, это замечали многие, кто тестировал их в прошедшие два месяца. Можно с уверенностью сказать, что их стоит включить каждому владельцу ноутбука по умолчанию. Сделать это можно в «Настройках» → «Производительность». Перед этим проверьте, чтобы браузер был обновлен до самой последней версии.
Новые функции распространяются постепенно, так что если у вас они не появились после апдейта, нужно немного подождать.
Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides