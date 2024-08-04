Google Chrome подарит пользователям Android немножко iOS

Олег

Chrome


Компания Google готовится добавить в свой мобильный браузер несколько новых опций. Одна из них уже работает в iOS и Safari.

Согласно Android Authority, для внедрения в Android-версию Google Chrome готовятся две новые опции. Первая уже присутствует в десктопе — это перетаскивание файлов. Пользователь получит возможность скачивать или выгружать изображения, архивы и другие данные методом перетаскивания пальцем. В iOS и Safari уже довольно давно присутствует такая опция.

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Второе планируемое нововведение — «связанные поиски». Теперь во время ввода поискового запроса пользователь будет видеть другие варианты, связанные с ним. Опцию можно будет включить либо отключить по своему желанию. 

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Источник:
Android Authority
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