Google Chrome получил полезнейшую опцию для распродаж



Google адаптировала свой браузер Chrome для тех, кто любит закупаться в интернете. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, речь идет об отслеживании цен перед распродажей. Теперь в адресной строке Chrome будет отображаться ярлычок «Покупки», когда вы находитесь на сайте розничной торговли.





С помощью нового инструмента покупатель сможет просмотреть статистику ценообразования на желаемый товар и определить, насколько хороша и реальна скидка на него на распродажах. Если продавец сначала завысил цену, а потом сделал скидку, то эту хитрость сразу будет видно.По нажатию на «Покупки» браузер будет открывать боковую панель с графиком истории цен за 90 дней, а также типичный диапазон цен на этот товар. А еще можно опционально подписаться на уведомления о скидке — оно придет на email.