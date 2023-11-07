Google Chrome получил полезнейшую опцию для распродаж

Олег

Chrome


Google адаптировала свой браузер Chrome для тех, кто любит закупаться в интернете. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, речь идет об отслеживании цен перед распродажей. Теперь в адресной строке Chrome будет отображаться ярлычок «Покупки», когда вы находитесь на сайте розничной торговли.

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Chrome
Фото: Google

С помощью нового инструмента покупатель сможет просмотреть статистику ценообразования на желаемый товар и определить, насколько хороша и реальна скидка на него на распродажах. Если продавец сначала завысил цену, а потом сделал скидку, то эту хитрость сразу будет видно.

По нажатию на «Покупки» браузер будет открывать боковую панель с графиком истории цен за 90 дней, а также типичный диапазон цен на этот товар. А еще можно опционально подписаться на уведомления о скидке — оно придет на email. 

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Источник:
9to5Google
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