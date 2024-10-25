Google Chrome получил скромное, но очень приятное нововведение. Оцените







Компания Google сделала использование своего браузера Chrome немного удобнее и приятнее. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, нововведение позаимствовано из Android-приложений и добавлено в настольную версию браузера. Теперь в обеих приложениях работает всплывающее оповещение об успешном копировании ссылки на веб-странице. Ранее на ПК ссылки копировались вслепую, и узнать об успехе можно было лишь после вставки — а это не всегда удобно.







Новый баннер всплывает посередине верхней части экрана, это черная надпись с иконкой ссылки на голубоватом фоне — такой цвет будет заметен на темной и светлой теме оформления окна. Баннер остается на экране около 5 секунд и потом исчезает. Фишка начала внедряться в версии Google Chrome 130 для компьютеров.