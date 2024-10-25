Google Chrome получил скромное, но очень приятное нововведение. Оцените

Олег

Chrome

Компания Google сделала использование своего браузера Chrome немного удобнее и приятнее. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, нововведение позаимствовано из Android-приложений и добавлено в настольную версию браузера. Теперь в обеих приложениях работает всплывающее оповещение об успешном копировании ссылки на веб-странице. Ранее на ПК ссылки копировались вслепую, и узнать об успехе можно было лишь после вставки — а это не всегда удобно.

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Chrome

Новый баннер всплывает посередине верхней части экрана, это черная надпись с иконкой ссылки на голубоватом фоне — такой цвет будет заметен на темной и светлой теме оформления окна. Баннер остается на экране около 5 секунд и потом исчезает. Фишка начала внедряться в версии Google Chrome 130 для компьютеров. 

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Комментарии

+980
hate_u
Оффтоп:
А тем временем, МэйлРу решила отнять «подаренные навсегда» 100Гб облачного хранилища и вернуть их пользователей к базовым 8Гб. Может это уже и не новость, но мне только сегодня пришло «письмо счастья» (
Вчера в 21:52
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+956
Paspartu hate_u
Мой терабайт пока держится
2 часа назад в 22:06
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