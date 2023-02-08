Google Chrome получил удобнейшую функцию из Safari — давно пора!

Олег

Chrome


Популярный браузер Google Chrome начал получать обновление, которое приносит новую функцию безопасности паролей. Об этом сообщает 9to5Google.

До сих пор использовать менеджер паролей на Google Chrome было не очень удобно: чтобы просмотреть пароль какого-либо аккаунта, приходилось вводить пароль от компьютера. В этом плане Apple Safari был гораздо удобнее — он давно позволяет просматривать пароли, отсканировав отпечаток пальца.

Согласно источнику, теперь Google Chrome тоже позволит получать доступ к менеджеру паролей при помощи сканера Touch ID. Это существенно повысит удобство использования и сделает браузер безопаснее — сканирование биометрии теперь будет запрашиваться как для просмотра аккаунта, так и для подстановки пароля в форму сайта.

Обновление поддерживает как Windows, так и macOS. Оно уже начало распространяться и будет постепенно становиться доступным для пользователей по всему миру. Когда ваш браузер обновится, вы увидите запрос на включение сканера Touch ID в менеджере паролей и сможете настроить эту функцию. 

Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Google
Cсылки по теме:
Что делать, если не проходит оплата банковской картой на сайте
Старые версии Windows лишились Chrome
Chrome для Android научился надёжно защищать ваши вкладки от посторонних

Рекомендации

Рекомендации

Распродажа 11.11 едва закончилась, как AliExpress взвинтил цены для России. Всё очень подорожало
Как узнать состояние и износ аккумулятора на Android-смартфоне
Apple запускает новый тип обновлений iOS
Когда ваш смартфон Samsung получит OneUI 5.0 и Android 13? Вот полный график

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии