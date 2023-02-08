Google Chrome получил удобнейшую функцию из Safari — давно пора!



Популярный браузер Google Chrome начал получать обновление, которое приносит новую функцию безопасности паролей. Об этом сообщает 9to5Google.



До сих пор использовать менеджер паролей на Google Chrome было не очень удобно: чтобы просмотреть пароль какого-либо аккаунта, приходилось вводить пароль от компьютера. В этом плане Apple Safari был гораздо удобнее — он давно позволяет просматривать пароли, отсканировав отпечаток пальца.



Согласно источнику, теперь Google Chrome тоже позволит получать доступ к менеджеру паролей при помощи сканера Touch ID. Это существенно повысит удобство использования и сделает браузер безопаснее — сканирование биометрии теперь будет запрашиваться как для просмотра аккаунта, так и для подстановки пароля в форму сайта.



Обновление поддерживает как Windows, так и macOS. Оно уже начало распространяться и будет постепенно становиться доступным для пользователей по всему миру. Когда ваш браузер обновится, вы увидите запрос на включение сканера Touch ID в менеджере паролей и сможете настроить эту функцию.

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