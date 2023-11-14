Google Chrome преобразился на Android — так красиво, глаз не оторвать!

Компания Google продолжает внедрять новый дизайн-код в свои продукты, и, среди прочего, в браузер Chrome. Об этом пишет 9to5Google.
Ранее мы писали о большом редизайне настольного Chrome — браузер получил стиль Material You. Теперь изменения добрались до Android-версии. Приложение стало гораздо органичнее вписываться в общий дизайн системы и получило общие с ней визуальные элементы.
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Например, поисковая строка на главной странице стала гораздо выше, а шрифт в ней — тот же самый, что в Android 13 и 14. Ярлычки часто посещаемых сайтов теперь собраны в полупрозрачный блок со скругленными углами и стали больше в размере. Лента рекомендаций тоже изменилась в согласии с Material You. А еще браузер получил новое цветовое оформление, соответствующее стилю Dynamic Color последнего Android.
На текущий момент изменения только начали распространяться с версией Chrome 119 для Android. В ближайшие недели редизайн появится у всех пользователей браузера.
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