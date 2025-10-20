Google Chrome публично отказался от лучшей функции. Пора подыскивать другой браузер

Компания Google отказалась от планов по внедрению собственной альтернативы куки-файлам. Об этом пишет Phone Arena.
Проект мог бы работать только в случае, если бы все сайты внедрили его поддержку. Это представлялось довольно масштабной задачей, но с другой стороны Chrome является самым популярным браузером в мире.
И всё же проект не взлетел. В январе 2024 года Google начала отказ от cookie, а сейчас официально объявила, что откатывает все изменения и отказывается от Privacy Sandbox. Сайты продолжат следить за пользователями, а им самим стоит подыскать более приватную замену «хрому» — например, у пользователей Apple есть Safari.