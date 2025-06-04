Google Chrome сильно подпортит жизнь российским пользователям

Как пишет CNews, Google прекратит поддержку российских расширений для работы с электронной подписью (ЭП) в браузере Chrome до конца июня 2025 года. Под «нож» попадают ключевые плагины: «CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in» и «Расширение для плагина Госуслуг». Эти расширения необходимы для корректной работы Chrome с российскими криптографическими системами: они позволяют проверять наличие ключей ЭП на устройстве, формировать квалифицированную электронную подпись (КЭП) на сайтах и обеспечивают юридическую значимость электронных документов, являясь цифровым аналогом рукописной подписи. Без них работа с сервисами, требующими ЭП, в Chrome станет невозможной.
Возможные решения и альтернативы:
Переход на другие браузеры. «Яндекс Браузер» сохраняет поддержку Manifest V2, поэтому расширения от CryptoPro и «Госуслуг» продолжат работать в нём. Для организаций расширение CryptoPro поставляется с корпоративной версией браузера, обычные пользователи могут установить его вручную. Mozilla Firefox также продолжит поддерживать необходимые плагины, но он гораздо менее популярен.
Блокировка обновлений Chrome. Принудительное отключение автообновлений браузера или откат на более старую версию Chrome, где Manifest V2 ещё работает (не рекомендуется из-за уязвимостей в безопасности).
Ручное включение (временно). Если расширения уже установлены, но отключены новой версией Chrome, их можно попытаться вручную активировать через chrome://extensions → «Мои расширения». Удалять их категорически нельзя — переустановить будет невозможно.
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