Google Chrome сильно подпортит жизнь российским пользователям







Как пишет Как пишет CNews Google прекратит поддержку российских расширений для работы с электронной подписью (ЭП) в браузере Chrome до конца июня 2025 года. Под «нож» попадают ключевые плагины: «CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in» и «Расширение для плагина Госуслуг». Эти расширения необходимы для корректной работы Chrome с российскими криптографическими системами: они позволяют проверять наличие ключей ЭП на устройстве, формировать квалифицированную электронную подпись (КЭП) на сайтах и обеспечивают юридическую значимость электронных документов, являясь цифровым аналогом рукописной подписи. Без них работа с сервисами, требующими ЭП, в Chrome станет невозможной. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Причина — отказ Google от устаревшего стандарта Manifest V2 и окончательным переводом Chrome на новую платформу для расширений — Manifest V3. Google считает стандарт Manifest V2 небезопасным и с 2022 года планомерно сворачивает его поддержку. Новые версии Chrome (начиная со стабильной версии 137 от 21 мая 2025 г. и далее, включая версию 138, релиз которой намечен на 18 июня) автоматически отключают расширения, работающие на Manifest V2, и не позволяют повторно установить их из магазина. Как пояснил Иван Быков (удостоверяющий центр «Контур»), проблема со временем коснется всех расширений в Chrome, использующих Manifest V2.«Яндекс Браузер» сохраняет поддержку Manifest V2, поэтому расширения от CryptoPro и «Госуслуг» продолжат работать в нём. Для организаций расширение CryptoPro поставляется с корпоративной версией браузера, обычные пользователи могут установить его вручную. Mozilla Firefox также продолжит поддерживать необходимые плагины, но он гораздо менее популярен.Принудительное отключение автообновлений браузера или откат на более старую версию Chrome, где Manifest V2 ещё работает (не рекомендуется из-за уязвимостей в безопасности).Если расширения уже установлены, но отключены новой версией Chrome, их можно попытаться вручную активировать через chrome://extensions → «Мои расширения». Удалять их категорически нельзя — переустановить будет невозможно.