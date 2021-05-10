Против компании Google был возбужден иск за незаконное вторжение в частную жизнь. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на официальный источник в государственных структурах.
Речь идет о слежке в интернете. Эксперты выявили, что браузер Google Chrome, даже находясь в режиме «инкогнито», собирает данные через Google Analytics, Google Ad Manage, а также плагины веб-сайтов. По сути, компания дополняет рекламный профиль пользователя информацией из режима «инкогнито». Проблема касается всех версий Chrome, в том числе и мобильных. Более того, браузер собирает данные, даже если пользователь не нажимает на рекламные кнопки или баннеры. Вся эта информация позволяет Google узнавать самые секретные вещи о своих пользователях, ведь режимом «инкогнито» обычно пользуются именно для того, чтобы скрыть свои посещения или действия. Распространенная практика избежать нежелательной персонализированной рекламы тоже состояла в том, чтобы пользоваться «инкогнито» или «частным режимом» — оказывается, в случае с Chrome это не работает.
Заявители убеждены, что, открывая режим «инкогнито», пользователь по умолчанию рассчитывает на приватность, и вряд ли осознает, что кто-то будет отслеживать его действия в сети. В исковой жалобе, среди прочего, говорится, что «Google не может продолжать заниматься несанкционированным сбором данных практически любого [пользователя], имеющего телефон или компьютер». Однако сама компания заявляет, что каждый раз в новом окне «инкогнито» она оповещает пользователя о том, что веб-сайты могут получать данные о его активности — а значит, её вины здесь нет. Коллективный иск к Google подан на сумму около $5 млн долларов, а последний присоединившийся заявитель потребовал $5 000 в качестве моральной компенсации.
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