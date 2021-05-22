Пользователи браузера Google Chrome по всему миру жалуются на сбои в его работе. Об этом сообщили несколько зарубежных СМИ, в том числе WindowsLatest.com и BleedingComputers.
Судя по всему, проблема затронула только пользователей Windows 10. Поведение браузера во всех случаях неполадок одинаково — он вылетает случайным образом, и пользователь просто видит рабочий стол. Иногда система присылает уведомление о краше Google Chrome, однако оно не помогает исправить ситуацию. Закономерности падений браузера «пострадавшие» пока не выявили. Эксперты пришли к выводу, что проблема возникает на последней версии Chrome под номером 90.0.4430.212 от 10 мая 2021 года.
Google уже отреагировала на проблему. Компания выпустила обновление, которое исправляет рандомные падения. Чтобы установить последний патч для Chrome, выполните следующее:
- Полностью закройте все окна Google Chrome
- Запустите его заново и оставьте открытым на 5-7 минут
- Снова закройте и откройте браузер. Обновление должно установиться.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: