Начиная с версии 90, браузер Google Chrome будет лучше защищать передаваемые данные пользователя по умолчанию. Об этом сообщает официальный блог компании.
Согласно заявлению Google, с ближайшим обновлением Chrome начнет использовать протокол https:// в качестве стандартного. Например, если пользователь набирает в адресную строку «iguides.ru», браузер будет самостоятельно подставлять в начале префикс https://. На данный момент в подобных случаях используется http:// — это стало нормой, так как ранее очень малый процент сайтов поддерживал https://. Google отмечает, что в большинстве случаев пользователи вводят адреса сайтов вообще без префикса, поэтому выбор протокола соединения зачастую ложится на сам браузер — а от этого зависит безопасность передаваемой информации.
Преимущество https:// перед http:// заключается в использовании SSL/TLS шифрования при передаче данных (буква S в префиксе означает Secure). Вообще протокол http/https, по сути, является «транспортом», который «перевозит» Ваши данные между браузером и сервером, на котором размещен сайт. Если ресурс использует только http://, вся передаваемая на него информация — логины и пароли, содержимое заполненных форм и строк, данные банковской карты при попытках оплаты — передается «как есть», в открытом, незашифрованном виде. А значит, конфиденциальные данные, которые Вы доверяете сайту, могут быть легко перехвачены «по пути». Это можно сравнить с перевозкой крупной суммы денег из точки «А» в точку «Б». Протокол http:// перевозит банкноты «навалом» в кузове самосвала, а https:// — в закрытом сейфе внутри бронированного авто. Именно поэтому работа с сайтом, поддерживающем https://, безопасна.
C 15 января 2017 года Google ввел в Chrome специальную пометку, которая ясно дает понять, какой протокол использует веб-сайт. Если используется http:// — в адресной строке появляется красная надпись «Не защищено». Начиная с версии 90, браузер начнет подключаться ко всем сайтам сразу по https://, а в случае отсутствия его поддержки произведет переподключение по http://.
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Каждый раз при запуске показывает. Надоело. И не только у меня.
Причём пустой браузер.
По сабжу ничего не могу подсказать, к сожалению.
А то вдруг кто-то захочет указать здесь свои данные с банковской карты. Непонятно где (без регистрации), но это не важно. И вот тут супер шифрование и спасёт неразумного юзверя от разорения.
Шифрование сайтов не защищает от зловредов на сайте, не защищает от шпионящих трекеров на сайте, не защищает от рекламных баннеров, собирающих информацию.
Доходит до абсурда. Сайт с прогнозом погоды (meteoinfo.) использует шифрование. ЗАЧЕМ?
PS. Это касается не только этого сайта, но и миллионов других, где это шифрование, на самом деле, абсолютно не нужно. Совсем. Оно только замедляет работу слабых и старых устройств.
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