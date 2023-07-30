Google дала странный совет пользователям чат-ботов. Оказывается, вы всё делали неправильно



В сети появилось интервью одного из директоров Google, в котором он комментирует работу чат бота Bard. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, исполнительный директор Google в Великобритании Дебби Вайнштейн ответил на вопросы ведущего телевизионной программы. Среди прочего, разговор коснулся нейросетей и развития собственного чат-бота компании под названием Bard.



Среди прочего, Вайнштейн сказал, что Bard — это «не тот сервис, куда вам нужно идти для поиска конкретной информации». Управляющий считает, что чат-бот нужно рассматривать как удачный и необычный эксперимент, который лучше помогает в генерировании новых идей.



Самым лучшим вариантом для пользователей Bard Дебби Вайнштейн считает следующее: после получения ответа от чат-бота пойти и загуглить эту информацию, чтобы проверить её на подлинность и честность.



Любопытно, что пользователи обращаются к чат-боту зачастую именно ради получения информации быстрее, чем они сделали бы это в классическом поисковике. Более того, изначально чат-боты характеризовались как будущая замена поисковым системам. Если это учитывать, рекомендация Google выглядит, как минимум, забавно.



С самого запуска чат-бота Bard пользователи массово жаловались на его склонность к вранью даже в довольно простых вопросах. Похоже, что победить эту проблему компании пока не удается.

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