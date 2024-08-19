«Google Диск» раздает пользователям новую опцию совершенно бесплатно



Компания Google добавила в свой сервис Drive возможность сканировать документы по-новому. Это избавит пользователей от необходимости скачивать другие приложения для сканирования.



До сих пор функция сканера была доступна в сервисе, но после сканирования файл сохранялся в облаке в формате PDF. Это не всегда удобно: зачастую скан паспорта или водительского удостоверения требуется прикладывать как обычное изображение, а не офисный файл.











Согласно Phone Arena, теперь пользователи «Google Диска» смогут сохранять сканы документов в формате JPEG. Он максимально универсален и позволит избежать лишних конвертаций для использования картинки в тех или иных целях. Разумеется, сохранение в PDF никуда не делось: каждый сможет выбрать, какой формат ему требуется в данный момент. Согласно Phone Arena, теперь пользователи «Google Диска» смогут сохранять сканы документов в формате JPEG. Он максимально универсален и позволит избежать лишних конвертаций для использования картинки в тех или иных целях. Разумеется, сохранение в PDF никуда не делось: каждый сможет выбрать, какой формат ему требуется в данный момент.