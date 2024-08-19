«Google Диск» раздает пользователям новую опцию совершенно бесплатно

Олег

Drive


Компания Google добавила в свой сервис Drive возможность сканировать документы по-новому. Это избавит пользователей от необходимости скачивать другие приложения для сканирования.

До сих пор функция сканера была доступна в сервисе, но после сканирования файл сохранялся в облаке в формате PDF. Это не всегда удобно: зачастую скан паспорта или водительского удостоверения требуется прикладывать как обычное изображение, а не офисный файл.

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Drive

Согласно Phone Arena, теперь пользователи «Google Диска» смогут сохранять сканы документов в формате JPEG. Он максимально универсален и позволит избежать лишних конвертаций для использования картинки в тех или иных целях. Разумеется, сохранение в PDF никуда не делось: каждый сможет выбрать, какой формат ему требуется в данный момент. 

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Источник:
Phone Arena
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