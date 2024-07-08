Смотреть прогноз погоды на Android стало гораздо удобнее

Олег

Погода


Компания Google улучшила просмотр 10-дневного прогноза в своем нативном сервисе «Погода» на Android. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, нововведение появилось в версии Google Weather 12.25. Теперь сервис показывает дату — день и месяц — возле каждого дня в десятидневном прогнозе. Ранее в списке были только названия дней недели, что вызывало путаницу и мешало быстро сориентироваться. Пользователю приходилось ориентироваться по текущему дню с обозначением «Сегодня», высчитывая дату нужного ему момента в будущем.

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Погода

Любопытно, что Google до сих пор не создала приложение «Погода» на Android, ограничившись веб-интерфейсом и виджетом. Чтобы добавить на рабочий стол иконку сервиса, откройте его нажатием на виджет, потом тапните на свою аватарку вверху и выберите «Добавить на главный экран». 

Погода

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

Dmitriy
+1038
Dmitriy
При нынешней точности подобных прогнозов, которые в 2 часа не попадают — уже пофиг на удобства.
Сегодня в 10:01
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tellurian
+1506
tellurian Dmitriy
Это точно. Я как-то пару дней делал скриншоты погоды каждые 2-3 часа ради эксперимента. Постоянно меняется.
час назад в 13:02
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